¿Recuperando el prime? Paulo Díaz rompe el silencio después de su renacer en River Plate: “Di vuelta la…”

Paulo Díaz no lo estaba pasando bien en River Plate e incluso estuvo muy cerca de abandonar el club por no ser considerado por Marcelo Gallardo. Sin embargo, el defensa se mantuvo firme y consiguió retornar a la titularidad mostrando un buen rendimiento ante Rosario Central, lo que aprovechó para romper el silencio tras el complejo momento.

“Se habló mucho de la salida, pero estamos acá. Di vuelta lo que era una salida, hoy me siento muy contento acá, me siento bien físicamente y un partido difícil lo afronté de la mejor manera”, comenzó diciendo el chileno después de su buen partido.

Paulo Díaz y su renacer en River Plate

En ese sentido, añadió que “a fin de año se me dijo que tenía que salir, en el tránsito de la salida me dije a mí mismo que tenía que trabajarme bien sea donde sea que vaya o para quedarme acá. Creo que lo hice de la mejor manera, le di vuelta la mano al técnico y hoy está contento".

Paulo Díaz contra Rosario Central:

⏰ 90' Minutos

👌🏻 69 Toques

✅ 87% Pases precisos

⚔️ 11/17 Duelos ganados

👟 8 Despejes

📈 7.6 Nota pic.twitter.com/kXd4jGzZ37 February 2, 2026

Díaz se afianza en River Plate

Sobre su futuro en el Más Monumental, el defensa fue claro para enfocarse en el corto plazo. “Este mercado sí (me quedo). Después se pueden dar otras cosas, pero hoy estoy enfocado en esto. El técnico se me acercó a hablar y le dije que tenía las ganas de seguir acá”, sentenció.

Así las cosas, Paulo Díaz comienza a recuperar terreno en un River Plate que marcha primero en el Torneo de Apertura después de cosechar dos victorias y un empate que ilusionan a los hinchas con un levantar un nuevo trofeo.