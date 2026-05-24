Ginecóloga con licencia médica atendió cuatro partos porque no tenía reemplazo y la despidieron por insólita razón

La drástica destitución de una médica ginecoobstetra encendió las alarmas debido a que vuelve a poner la lupa sobre las condiciones laborales en la red de salud pública chilena. La profesional fue sancionada tras ausentarse de sus funciones al tener una licencia médica por dos días.

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Según informó el medio LUN, en abril de 2023 la especialista decidió continuar en sus labores y atender cuatro partos de urgencia debido a la nula disponibilidad de relevos en el Hospital San José.

Su defensa argumentó que “en el área de la salud está normalizado que muchos médicos tengan que hacer el turno aunque estén enfermos, porque en la salud pública gestionar un reemplazo de un médico especialista es muy complejo.

Sobre la misma agregó que "en este caso no había posibilidad de reemplazo, así que ella tuvo que continuar con su turno”. Muñoz indicó que su representada incluso atendió partos en la madrugada y al ausentarse al día siguiente se abrió un sumario que terminó con su destitución.

La Contraloría General de la República intervino en el caso y determinó dejar sin efecto la polémica desvinculación impulsada por las jefaturas regionales. Detectó vicios en el debido proceso y ordenó que los antecedentes se devuelvan al recinto hospitalario.

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Por su parte, desde el Hospital San José señalaron a través de un comunicado que el proceso disciplinario continúa en desarrollo. “Mientras el procedimiento permanezca en curso, esta institución se abstendrá de emitir pronunciamientos”, indicaron.