VIDEO| LA ROMPIÓ: Pablo Solari salió campeón en Rusia y destrozó el trofeo por accidente

El delantero argentino Pablo Solari vivió una jornada histórica en el Viejo Continente al consagrarse campeón en el fútbol de Rusia. El exatacante de Colo Colo alzó la corona nacional con la camiseta del Spartak de Moscú tras derrotar al Krasnodar en una infartante definición.

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El ariete trasandino fue una de las figuras al abrir el marcador en la primera mitad del decisivo encuentro definitorio. La escuadra de la capital rusa debió extremar recursos en la tanda de penales luego de que sus rivales consiguieran la paridad transitoria.

El Blooper de Pablo Solari

Durante las descontroladas celebraciones en el terreno de juego ocurrió un inesperado chascarro que rápidamente sumó millones de reproducciones en las plataformas digitales. Pablo Solari levantó el galardón de campeón con demasiada fuerza y la estructura terminó destruida en pedazos sobre el césped.

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La sorpresiva rotura del valioso premio dejó completamente atónito al exjugador del cuadro albo, quien solo atinó a reírse frente a las cámaras televisivas. El accidentado festejo del atacante del Spartak recorre los principales portales deportivos del mundo debido a lo insólito de las imágenes de la premiación.

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