¿Competencia para Colo Colo? El guiño de Luciano Cabral que ilusiona a los hinchas de este equipo

El volante nacional y actual jugador del Independiente de Avellaneda, Luciano Cabral, tiene a los hinchas expectantes sobre lo que será su futuro. Muchos creen que podría llegar a Colo Colo tras no tener un óptimo presente con "El Rojo".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Según información de Redgol, en la actualidad, Cabral está lejos de ser una pieza inamovible en el esquema del entrenador Gustavo Quinteros. Aquello abre la posibilidad de buscar horizontes que podrían traerlo de retorno al país. Cabe recordar que Luciano retomó su carrera futbolística en 2023 con Coquimbo Unido.

Y es justamente el cuadro Pirata que podría recibir nuevamente al talentoso futbolista. Al menos el cariño existe por parte del jugador, que decidió comenzar sus vacaciones en Coquimbo y postear una foto que no dejó a nadie indiferente.

En la foto se ve a Luciano Cabral de espaldas con una leyenda que dice "siempre agradecido", haciendo directa alusión al club de Hernán Caputto, que marcha 5to en la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional.

También te puede interesar: VIDEO | ¡UN CLÁSICO! Incidentes en el estadio monumental por arengazo de Colo Colo

Otra información que se baraja es la entregada por el periodista Nelson Lafit, quien afirmó que el talentoso '10' ya le habría hecho saber a la dirigencia su intención de abandonar las filas del equipo de cara al segundo semestre, y con el paso de los días tomó fuerza la posibilidad de arribar a Argentinos Juniors.