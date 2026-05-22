¿QUÉ LE FALTA AL DELANTERO? La sincera reflexión del DT de Lucas Cepeda sobre el jugador

Por: Gonzalo Zamora

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Lucas Cepeda ha sido en el último tiempo una de las buenas figuras jóvenes del fútbol chileno, ya que tras su salida de Santiago Wanderers y a pesar de las dudad iniciales de los hinchas, logró ganarse un lugar dentro del esquema de Colo Colo.

Este buen rendimiento incluso lo llevó a ser llamado directamente a La Roja, donde mostró su gran calidad anotando algunos goles en las clasificatorias pasadas, ayudando a darle una pequeña esperanza a los hinchas, la cuál finalmente no pudo concretarse.

Pero Lucas Cepeda seguía mostrando sus habilidades en el ataque, y después de diversos rumores sobre equipos que lo seguían desde el extranjero, finalmente terminó llegando al fútbol español al Elche, lugar que no ha sido testigo del protagonismo del jugador., pues la falta de titularidad le ha llevado a estar en la banca en los pasados encuentros.

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Este sábado, el Elche de Lucas Cepeda se jugará la vida en una verdadera final ante el Girona por la última fecha de La Liga, donde buscarán asegurar su permanencia en la primera división en condición de visitante desde las 15:00 horas.

Las palabras del jefe

Para este decisivo duelo, el delantero nacional podría tener una buena oportunidad para sumar minutos, donde en la previa, Eder Sarabia, estratega del cuadro español, hizo una reflexión sobre el delantero nacional. "Lucas entrena y nos ayuda cada día. Queremos intentar ayudarle a que saque todo eso que tiene, porque es de esos jugadores que te ganan partidos. Para el duelo de mañana, necesitamos que entienda lo que vamos a requerir de él. Tenemos la convicción absoluta de que Lucas será un grandísimo futbolista aquí en el Elche y en Europa, porque tiene las condiciones".

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