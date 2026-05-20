¡ENORME POLÉMICA! Club inglés pierde ascenso a la Premier League por espionaje

Por: Gonzalo Zamora

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Actualmente, las ligas europeas están llegando a su fin, donde las distintas temporadas en las grandes ligas sólo están a unos partidos de culminar y ya en varias de las mismas se han determinado los distintos campeones.

Si bien en la Premier League el día de ayer se determinó al nuevo campeón tras el empate del Manchester City ante el Bournemouth que le entregó el título al Arsenal después de 22 años de espera, aún no todo está definido en Inglaterra.

Esto ya que aún falta disputarse la gran final de la Championship, donde queda sólo un cupo para que un equipo logre el tan anhelado ascenso a la Premier League, tras una temporada llena de esfuerzo lucha constante.

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Hasta hace unos días, la gran final de la Championship sería entre el Southampton y el Hull City, pero en las últimas horas se dio un enorme escándalo, luego que el Southampton fuera acusado de espionaje al Middlesbrough en la semifinal del ascenso.

Un castigo ejemplar

Tras esto, se determinó la eliminación del equipo de la gran final, dejando al Middlesbrough en su lugar, quienes buscarán el ascenso ante el Hull City. Además de esto, para la próxima temporada el Southampton comenzará con -4 puntos en la tabla de la segunda división inglesa.

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