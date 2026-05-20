¡NO QUIERE DEJAR EL FÚTBOL! Multicampeón del fútbol chileno busca opción en algún equipo

El Campeonato Nacional ya está llegando a la mitad de la temporada, lo que quiere decir que cada vez está más cerca el mercado de fichajes, donde los equipos ya están comenzando a ver a los posibles refuerzos para sus plantillas.

Esta también es la gran oportunidad para los jugadores que no están viendo mucha acción en sus actuales equipos de buscar nuevos rumbos para tener un rol mucho más protagonista que les permite impulsar su carrera.

Si bien ya hay varios equipos que tienen en mente cuáles son los puestos a reforzar durante el próximo mercado de fichajes, se esperan varias sorpresas en cuánto a los jugadores que pueden tanto entrar como salir de los equipos nacionales.

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Actualmente, hay un jugador nacional que ha salida campeón en los tres grandes del fútbol chileno, hablamos de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, y que incluso con pasos por la selección chilena estaría actualmente buscando la oportunidad de sumarse a algún equipo.

Muchos lo daban por retirado

Este es el caso de Valver Huerta, quien el año pasado recindió su contrato con Universidad Católica y desde ese momento no ha encontrado un nuevo club, pero sólo pide una oportunidad, ya que no quiere abandonar el fútbol. "No quiero dejar el fútbo, soy consciente de que puede ser muy difícil volver, sobre todo por el tiempo que llevo sin jugar, pero no me he retirado del fútbol, estoy en condiciones de jugar".

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