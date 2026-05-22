¡HASTA QUE LO CONSIGUIÓ! Cristiano Ronaldo grita campeón por primera vez en Arabia Saudita

Una de las grandes leyendas del fútbol mundial en la historia es sin dudas Cristiano Ronaldo. El portugues ha tenido una espectacular carrera desde sus inicios en el Sporting de Lisboa, dejando su huella y títulos por todos los equipos que estuvo.

El Comandante también estuvo por muchos años en la palestra del fútbol mundial tras la rivalidad con otro de los gigantes en la historia del fútbol, Lionel Messi, quienes se enfrentaron en sus respectivos mejores momentos en España con otra gran rivalidad entre el FC Barcelona y el Real Madrid.

A sus 41 años de vida, Cristiano Ronaldo sigue jugando a un gra nivel, pero esta vez en Arabia Saudita defendiendo los colores del Al-Nassr, equipo al cuál arribó en 2023 y que no había logrado levantar títulos hasta el día de ayer.

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Pese a que ya consiguió ganar todo lo que pudo, una de las cosas que se le criticaba a Cristiano Ronaldo era que desde su llegada en 2023 al Al-Nassr en Arabia Saudita, no había conseguido cosechar títulos con el equipo.

Un esperado trofeo

Pero esta espera culminó el día de ayer cuando el delantero portugués conquistó por primera vez la liga de Arabia Saudita junto al Al-Nassr, tras vencer por 4-1 al Damac, resultado que les asegura el título, donde además el mismo Comandante anotó dos goles.

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