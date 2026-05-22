¡OTRO FRACASO EN SU CARRERA! La mala noticia que recibe Damián Pizarro en Racing

Uno de los jugadores que ha tenido que dar la vuelta larga en su carrera es el caso de Damián Pizarro, quien en su momento fue presentado como la gran promesa del fútbol chileno, dando rápidamente el tan ansiado salto a Europa.

El delantero nacional debutó en Colo Colo, donde tras unas buenas temporadas fue visto inmediatamente desde el extranjero, donde llegó al Udinese en Italia, pero lamentablemente no sumó muchos minutos, ya que no convencía al cuerpo técnico.

Tras esto, Damián Pizarro salió al Le Havre en Francia, donde le ocurrió nuevamente lo mismo, razón por la que decidió volver a nuestro continente, específicamente al Racing de Argentina. Es aquí donde tampoco a podido convencer al técnico Gustavo Costas y no ha sumado muchos minutos en la temporada.

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El día de ayer, Racing de Avellaneda quedó eliminado de la Copa Sudamericana pese a que aún falta una fecha en la fase de grupos. Es aquí donde Damián Pizarro nuevamente no pudo sumar minutos en el equipo, donde ya tendría los días contados.

Deberá buscar nuevos rumbos

En los últimos días se supo a través de la prensa argentina que Racing buscará la salida anticipada del delantero nacional, quien sólo ha sumado 169 minutos en toda la temporada. Desde el club van a hablar con el representante del jugador para buscarle una salida, ya que al menos en el equipo no tendrá más oportunidades.

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