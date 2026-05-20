¡NO QUIEREN QUE SE LES ESCAPE! Colo Colo busca blindar a una de sus jóvenes figuras

Revelan cláusula que tiene a jugador de Colo Colo con pie y medio fuera del club

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

¡ENORME POLÉMICA! Club inglés pierde ascenso a la Premier League por espionaje
arturo vidal recibe millonaria demanda

¡SALE DE UNA Y SE METE EN OTRA! Arturo Vidal afronta otra millonaria demanda por incumplimiento contractual

¡NO QUIERE DEJAR EL FÚTBOL! Multicampeón del fútbol chileno busca opción en algún equipo

¡LA MALDICIÓN DEL GRAND SLAM! Mal día para Tomás Barrios en la Qualy de Roland Garros
Omar Carabalí da importante paso para jugar el Mundial 2026 con Ecuador

¡SIGUE VIVO EL SUEÑO MUNDIALISTA! Omar Carabalí cada vez más cerca del Mundial 2026
eliminación de ministerios pavez

¿Eliminación de Ministerios? Subsecretario Pavez abrió la posibilidad a reducir las carteras del gabinete
Histórico de Colo Colo zamarrea a Arturo Vidal tras nueva polémica

"Ya no es un niño": Histórico de Colo Colo zamarrea a Arturo Vidal tras nueva polémica
PLAN PROTEGE INVIERNO 2026

Plan Protege Invierno 2026: Revisa de qué se trata el beneficio social que anunció el presidente Kast
Revelan cláusula que tiene a jugador de Colo Colo con pie y medio fuera del club

¡Ojito albos!: Revelan cláusula que tiene a jugador de Colo Colo con un pie fuera del club
ximena lincolao congreso

Ministra Ximena Lincolao fue citada al Congreso por crisis en Ciencia, pero no llegó: Hizo un viaje familiar a…

El pasado fin de semana, el Campeonato Nacional regresó a las canchas del fútbol chileno, esto luego que se estuviera disputando la fase de grupos de la Copa de La Liga. Es aquí donde Colo Colo debía enfrentar en condición de local a Ñublense en el estadio monumental..

Pero en una actuación impresionante, los albos le pasaron por encima al cuadro chillanejo y se quedaron con una enorme victoria por 6-2, gracias a las anotaciones de Leandro Hernández, Joaquín Sosa, Javier Correa (x2), Arturo Vidal y Lautaro Pastrán.

Gracias a esta apabullante victoria, Colo Colo se mantiene como el exclusivo líder en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, donde además debido a diversos resultados, le saca cinco puntos a su más cercano perseguidor que ahora es Huachipato.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El Campeonato Nacional está llegando a la mitad de la temporada y con esto, llega también el mercado de fichajes, donde los equipos ya están analizando sus planteles para ver los posibles refuerzos que podrían llegar.

Lo quieren blindar

Es aquí donde Colo Colo quiere asegurar a una de las buenas figuras del equipo en el último tiempo, este es el caso del canterano Leandro Hernández. Blanco y Negro buscaría extender su contrato hasta el 2029 con una cláusula de salida no tan elevada en caso de que vengan a buscarlo desde el extranjero.

También te puede interesar: ¡ENORME POLÉMICA! Club inglés pierde ascenso a la Premier League por espionaje

NOTAS DESTACADAS

¡ENORME POLÉMICA! Club inglés pierde ascenso a la Premier League por espionaje
arturo vidal recibe millonaria demanda

¡SALE DE UNA Y SE METE EN OTRA! Arturo Vidal afronta otra millonaria demanda por incumplimiento contractual

¡NO QUIERE DEJAR EL FÚTBOL! Multicampeón del fútbol chileno busca opción en algún equipo

¡LA MALDICIÓN DEL GRAND SLAM! Mal día para Tomás Barrios en la Qualy de Roland Garros
Omar Carabalí da importante paso para jugar el Mundial 2026 con Ecuador

¡SIGUE VIVO EL SUEÑO MUNDIALISTA! Omar Carabalí cada vez más cerca del Mundial 2026
eliminación de ministerios pavez

¿Eliminación de Ministerios? Subsecretario Pavez abrió la posibilidad a reducir las carteras del gabinete
Histórico de Colo Colo zamarrea a Arturo Vidal tras nueva polémica

"Ya no es un niño": Histórico de Colo Colo zamarrea a Arturo Vidal tras nueva polémica
PLAN PROTEGE INVIERNO 2026

Plan Protege Invierno 2026: Revisa de qué se trata el beneficio social que anunció el presidente Kast
Revelan cláusula que tiene a jugador de Colo Colo con pie y medio fuera del club

¡Ojito albos!: Revelan cláusula que tiene a jugador de Colo Colo con un pie fuera del club
ximena lincolao congreso

Ministra Ximena Lincolao fue citada al Congreso por crisis en Ciencia, pero no llegó: Hizo un viaje familiar a…
Tres figuras de la UC están al borde de perderse duelo ante Boca Juniors

¡A cuidarse!: Tres figuras de la UC están al borde de perderse duelo ante Boca Juniors
El orgullo de Cristián Zavala tras goleada de Coquimbo Unido en Copa Libertadores

El mensaje de Cristián Zavala tras goleada de Coquimbo Unido en Copa Libertadores: "Este grupo..."
MENOR LAS CONDES

Firma y arraigo nacional: Justicia decidirá las cautelares para padre de menor fallecida en edificio en Las Condes
La U sufre tremendo portazo de anhelado refuerzo internacional

La U sufre tremendo portazo de anhelado refuerzo internacional: "Siempre estuvo claro"
alcalde san bernardo amenazas de muerte

"Por hacer mi pega": Alcalde denunció múltiples amenazas de muerte luego de borrar murales de equipo de fútbol
cambio gabinete jose antonio kast moneda

Presidente Kast concreta el cambio de gabinete más prematuro desde el regreso a la democracia: Mira los ajustes
cambio gabinete jose antonio kast

Presidente José Antonio Kast anunció su primer cambio de gabinete: ¿Qué se sabe?

¡ENORME POLÉMICA! Arturo Vidal es vinculado a millonario robo en casa de cambio

¡NUEVO CAMPEÓN! Arsenal levanta la Premier League tras más de 20 años de espera

VIDEO | ¡LO CELEBRARON POCO! El viral momento en que Neymar Jr es convocado para el Mundial 2026