¡NO QUIEREN QUE SE LES ESCAPE! Colo Colo busca blindar a una de sus jóvenes figuras

El pasado fin de semana, el Campeonato Nacional regresó a las canchas del fútbol chileno, esto luego que se estuviera disputando la fase de grupos de la Copa de La Liga. Es aquí donde Colo Colo debía enfrentar en condición de local a Ñublense en el estadio monumental..

Pero en una actuación impresionante, los albos le pasaron por encima al cuadro chillanejo y se quedaron con una enorme victoria por 6-2, gracias a las anotaciones de Leandro Hernández, Joaquín Sosa, Javier Correa (x2), Arturo Vidal y Lautaro Pastrán.

Gracias a esta apabullante victoria, Colo Colo se mantiene como el exclusivo líder en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, donde además debido a diversos resultados, le saca cinco puntos a su más cercano perseguidor que ahora es Huachipato.

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El Campeonato Nacional está llegando a la mitad de la temporada y con esto, llega también el mercado de fichajes, donde los equipos ya están analizando sus planteles para ver los posibles refuerzos que podrían llegar.

Lo quieren blindar

Es aquí donde Colo Colo quiere asegurar a una de las buenas figuras del equipo en el último tiempo, este es el caso del canterano Leandro Hernández. Blanco y Negro buscaría extender su contrato hasta el 2029 con una cláusula de salida no tan elevada en caso de que vengan a buscarlo desde el extranjero.

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