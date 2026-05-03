"Solo faltaron los bomberos": Acusan a Marcelo Ríos de "hacer un escándalo" y amenazar a clientes en un bar capitalino

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Por: Paula Osorio

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El ex tenista número uno del mundo, Marcelo Ríos, protagonizó una nueva polémica este sábado en un bar del sector oriente de Santiago y, para su mala fortuna, terminó siendo "funado" por redes sociales.

El incidente ocurrió específicamente en el Bar Taringa de Vitacura, donde según varios testigos, Carabineros debió retirar al deportista por "hacer un escandalo" que incluyó gritos y amenazas.

Un video viral muestra el momento en que dos carabineros mantienen a Ríos afuera del recinto y en las imágenes, el exatleta aparece con dificultades para mantener el equilibrio mientras es sostenido por otra persona.

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Durante la desagradable situación, el tenista habría sufrido una caída y se hirió la frente, comunicaron diversas fuentes, según La Tercera. Algunos clientes presentes lo habrían increpado por su mal comportamiento y por lanzar amenazas contra los asistentes.

Según informó la periodista Cecilia Gutiérrez, Ríos estaba en el bar junto a su pareja cuando iniciaron una fuerte discusión. El tono de la pelea alertó a los clientes, quienes llamaron a seguridad ciudadana y luego a la policía. El hecho terminó sin detenidos, pero generó un gran despliegue de seguridad en el sector.

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La cuenta de X que subió el video (@ypoliticom) escribió: "En este minuto, Chino Rios (sic) haciendo escándalo en el bar Taringa de Vitacura. Borracho, se cae al suelo, se rompe la frente, amenaza clientes. Carabineros, seguridad ciudadana..solo faltaron los bomberos".

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