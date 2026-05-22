Tuchel golpeó la mesa: Inglaterra anuncia nómina con polémicas ausencias para el Mundial 2026

Quedando exactamente 20 días para que arranque el Mundial de Norteamérica 2026, Inglaterra publicó su mediática nómina de jugadores para el certamen, y tal como indicaban los rumores, el entrenador Thomas Tuchel dio un verdadero golpe a la mesa y dejó fuera a diversas estrellas de la élite europea.

Así es, de cara a la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, el técnico alemán sorprendió a los fanáticos con su convocatoria de 26 futbolistas en 'The Three Lions', la cual ya se había hecho tema de conversación durante la semana luego de que Harry Maguire adelantara su marginación.

Sin embargo, la situación del defensor del Manchester United era solo el comienzo de la profunda poda que preparaba el DT, y es que en el listado final casi pesan más las bajas que las altas, no solo por el renombre de los jugadores, sino también por lo que venía siendo el proceso previo a la Copa del Mundo.

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Los grandes ausentes en la nómina de Inglaterra

Además de Maguire, las ausencias más comentadas en las redes están siendo las de Cole Palmer (Chelsea), Phil Foden (Manchester City) y Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), quienes aparentemente no cumplen con las exigencias de Tuchel, pese a los importantes cuadros donde se desempeñan.

"El grupo y el equipo serán la prioridad. Todo lo que oigo sobre el fútbol internacional es que se trata de química. En este momento resulta tan evidente que los equipos ganan títulos. Es difícil complacer a todos y, al final, tenemos que elegir un equipo que nos guste y en el que creamos de verdad", lanzó el entrenador sobre su nómina.

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