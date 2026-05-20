¡Ojito albos!: Revelan cláusula que tiene a jugador de Colo Colo con un pie fuera del club

Revelan cláusula que tiene a jugador de Colo Colo con pie y medio fuera del club

Por: Kevin Vejar

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Se acerca el final de la primera mitad de la temporada y con ello también el esperado mercado de fichajes, instancia donde Colo Colo no solo podría definir caras nuevas para el equipo, sino también salidas del plantel, como es el caso de un jugador y su particular cláusula que lo tiene con pie y medio fuera del club.

Hablamos de Javier Méndez, defensor uruguayo proveniente de Peñarol que no ha conseguido el protagonismo que esperaba en el Estadio Monumental, y si bien su vínculo con la institución se extiende hasta finales del 2027, la ventana de pases invernal podría ser su oportunidad de buscar nuevos horizontes.

Fue el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa quien abordó la situación del charrúa de 31 años, que luego de no meterse de lleno en el esquema del técnico Fernando Ortiz, podría convertirse en la próxima salida del Cacique: "Si no juega podría terminar de manera anticipada su contrato con Colo Colo".

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Javier Méndez podría abandonar Macul antes de lo esperado.

Según reveló el comunicador, cuando el central firmó con los albos también se estipuló un acuerdo relacionado a su tiempo en cancha, que no estaría siendo suficiente: "El vínculo es hasta diciembre de 2027, pero existe una cláusula donde debe cumplir un mínimo de minutos jugados o puede terminar en 2026".

¿Cuántos minutos ha jugado Javier Méndez?

Desde su arribo al 'popular' para la presente temporada, Javier Méndez registra un total de 153 minutos disputados con la camiseta colocolina, los cuales se reparten en seis encuentros, cuatro de la Liga de Primera y dos en la Copa de la Liga, siendo esta última donde más tiempo acumuló (135 minutos).

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