¡SIGUE VIVO EL SUEÑO MUNDIALISTA! Omar Carabalí cada vez más cerca del Mundial 2026

Omar Carabalí da importante paso para jugar el Mundial 2026 con Ecuador

Por: Gonzalo Zamora

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Actualmente queda menos de un mes para que por fin se de inicio al Mundial 2026, es aquí donde las naciones clasificadas ya están afinandolos últimos detalles para preparar a las delegaciones que los representarán en esta edición de la Copa del Mundo.

Como ya ha sido una tónica en los últimos años, la selección chilena no dirá presente en esta edición de la Copa del Mundo, luego de tener una de las peores clasificatorias en toda su historia, donde terminamos en el último lugar con sólo dos victorias.

Pero pese a que La Roja no dirá presente en el Mundial 2026, esto no evita que algunos jugadores que son parte de nuestra liga chilena sí vayan y representen a sus países en el certamen. Es más, hay incluso un chileno que sí irá a la Copa del Mundo.

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Si bien la selección chilena no estará presente en el Mundial 2026, hay un compatriota que tiene la oportunidad de representar a otra selección y ser parte de la Copa del Mundo, este es el caso del portero de O'Higgins, Omar Carabalí.

Quiere cumplir el sueño mundialista

El portero chileno-ecuatoriano está viviendo uno de sus mejores momentos en su carrera, siendo figura indiscutible en el cuadro de Rancagua, por lo que la selección ecuatoriana buscaría llevarlo al Mundial. Es más, Sebastián Beccacece, estratega de Ecuador, incluyó al arquero en la prenómina de los 55 jugadores que podrían ir a la Copa del Mundo.

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