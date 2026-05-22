Pensando en Boca Juniors: ¿Jugará la UC con suplentes ante Colo Colo? Garnero responde

¿Jugará la UC con suplentes frente a Colo Colo? Garnero responde

Por: Kevin Vejar

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Universidad Católica derrotó a Barcelona de Guayaquil y quedó a solo un paso de los octavos de final de la Copa Libertadores, y considerando que todo se definirá en su visita a Boca Juniors la semana que viene, el técnico Daniel Garnero se refirió a la posibilidad de que la UC juegue con suplentes en el Clásico ante Colo Colo.

Si bien la victoria de anoche en el Claro Arena le permitió a los 'cruzados' alcanzar los 10 puntos y llegar como líder exclusivo del Grupo D a la última jornada, lo cierto es que Cruzeiro y Boca, con 8 y 7 unidades respectivamente, también tienen chances se avanzar a la ronda de los 16 mejores del certamen continental.

En dicho contexto, el mano a mano con el Cacique programado para este domingo por la fecha 13 de la Liga de Primera se vuelve un verdadero dolor de cabeza en la precordillera, pues cuatro días después (jueves 28 de mayo) deberán saltar a la cancha de La Bombonera en una verdadera "final" contra los 'xeneizes'.

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Garnero palpita un 'equipo B' contra Colo Colo

En la conferencia de prensa post triunfo ante Barcelona, Garnero fue consultado por la opción de utilizar un 'equipo B' en el Clásico y así no arriesgar jugadores para la copa, a lo que el estratega de la UC no se negó en lo absoluto: "Respecto del partido del domingo, mañana vamos a hablar y ahí decidiremos".

Y por si fuera poco, le dejó un mensaje a sus dirigidos, casi anunciando la rotación frente a los albos: "Desde la parte anímica, el plantel tiene que estar preparado, como lo dijimos el primer minuto de la pretemporada. Al que le toque participar, al que tiene que esperar, el domingo puede darse la posibilidad para otro futbolista".

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