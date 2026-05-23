"Los resultados han acompañado": A días de la Cuenta Pública, Gobierno hace positiva autocrítica en materia de Seguridad

Ad portas de la primera Cuenta Pública del mandato del presidente José Antonio Kast, el Gobierno habló sobre los avances en materia de Seguridad Pública. En ese contexto, hizo una positiva autocrítica respecto a lo realizado hasta el día de la fecha.

Fue el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien tomó la palabra para ahondar en la percepción del Ejecutivo. Según consignó el medio Biobío, la autoridad desestimó hablar de un mal manejo de la ahora exministra Trinidad Steinert.

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En ese sentido, Pavez destacó que Steinert comenzó un trayecto el cual "el ministro Martín Arrau profundizará y le dará forma”. Además, fue enfático en afirmar que desde el gobierno sostienen que "los resultados han acompañado la gestión del presidente Kast". Dichos que van en total distancia incluso con la visión de personeros de su sector.

Tal es el caso de la ex candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien cuestionó la denominación de Steinert en la cartera de Seguridad Pública. También valoró que un ingeniero como Martín Arrau se haga cargo del Ministerio. Matthei invitó al Gobierno a leer el plan de seguridad que presentaba su candidatura e implementar lo que estimen conveniente de esa hoja de ruta.

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Finalmente, se espera que el Gobierno presente durante el 1 de junio, en la Cuenta Pública 2026, un Plan detallado respecto a la Seguridad Pública nacional.