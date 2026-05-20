¡A cuidarse!: Tres figuras de la UC están al borde de perderse duelo ante Boca Juniors

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Por: Kevin Vejar

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Este jueves, Universidad Católica recibe a Barcelona en un compromiso clave para sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, partido donde el entrenador Daniel Garnero deberá tener especial cuidado con tres de sus dirigidos, pensando en la "final" que se le viene a la UC contra Boca Juniors.

Si el mano a mano frente al conjunto ecuatoriano en el Claro Arena ya era importante por defecto, el empate de ayer entre Boca y Cruzeiro vuelve prácticamente vital que los 'cruzados' hagan valer su localía y se adjudiquen los tres puntos, para así llegar con vida a la última jornada y buscar su clasificación en La Bombonera.

En dicho contexto, se vuelve un verdadero dolor de cabeza para el cuerpo técnico de la 'Franja' saber que contra los de Guayaquil se verán obligados a jugar con freno de mano, pues la mala fortuna y el criterio del árbitro podrían significarle la baja de hasta tres piezas fundamentales de la campaña del equipo.

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Las amarillas complican a la UC ante Barcelona

Se trata de Justo Giani, Fernando Zuqui y Jhojan Valencia, pues el atacante y ambos mediocampistas acumulan dos tarjetas amarillas en lo que va de la competencia internacional, es decir, si reciben tan solo una cartulina más el día de mañana, quedarán automáticamente suspendidos para el duelo contra Boca Juniors.

Cabe mencionar que el compromiso entre Universidad Católica y Barcelona de Ecuador está programado para las 20:30 horas de este jueves, y si el cuadro chileno consigue la victoria o un empate, un punto en Argentina cuando visiten a los xeneizes le será suficiente para instalarse en los octavos de final de la Libertadores.

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