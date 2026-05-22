¡CON ALGUNAS SORPRESAS! La nómina de La Roja para los amistosos de junio

Faltan sólo 20 días para que se de inició al Mundial 2026, es aquí donde se viene repitiendo la tónica de los últimos años y La Roja no será parte de esta edición, luego de tener una de las peores clasificatorias en toda su historia, quedando últimos en la tabla de posiciones.

Para no perder el ritmo de competencia, la selección chilena ya tiene pactado algunos amistosos este mes de junio, donde se enfrentará a seleccones que sí participarán en la próxima Copa del Mundo, por lo que serán duelos de alto impacto.

Es aquí donde Nicolás Córdova, actual director técnico interino de La Roja, ya prepara al equipo que enfrentará estos amistosos, donde sigue trabajando en el tan ansiado recambio de la selección chilena, tras el paso de la inolvidable Generación Dorada.

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Este próximo mes de junio, La Roja se medirá ante Portugal y la República Democratica del Congo en dos duelos amistosos que para estos rivales serán de preparación para el Mundial 2026, en la última doble fecha FIFA antes de la Copa del Mundo.

Los escogidos de Córdova

Para estos duelos, Nicolás Córdova entregó el día de hoy los nominados que vestirán la polera de la selección chilena, donde además dejó varias sorpresas:

ARQUEROS

Lawrence Vigoroux - Tomás Giller - Brayan Cortés

DEFENSAS

Felipe Faúndez - Francisco Salinas - Francisco Sierralta - Matías Pérez - Iván Román - Guillermo Maripán - Igor Lichnovsky - Gabriel Suazo - Diego Ulloa

MEDIOCAMPISTAS

Rodrigo Echeverría - Víctor Méndez - Vicente Pizarro - Felipe Loyola - Matías Sepúlveda - Lautaro Millán - Agustín Arce - Nils Reichmuth

DELANTEROS

Maximiliano Gutiérrez - Darío Osorio - Gonzalo Tapia - Iván Morales - Lucas Cepeda - Clemente Montes

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