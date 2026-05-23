"Está muy enamorado": La crítica de Beatriz Sánchez al Ministro Jorge Quiroz por proyecto de megarreforma

La senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, habló sobre el panorama legislativo que enfrenta el proyecto de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo. La parlamentaria opositora instó formalmente al Gobierno a flexibilizar sus posturas en el Congreso y abrirse al diálogo. Además, acusó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, está nublado por la megarreforma.

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En conversación con T13, Sánchez detalló que la máxima autoridad fiscal se niega a ceder aspectos de la iniciativa tributaria. "Está muy enamorado de su proyecto y no quiere ceder nada de lo que él considera el corazón", afirmó.

El nudo crítico radica en la propuesta oficialista de reducir de forma progresiva el impuesto corporativo a las empresas desde el 27 al 23 por ciento. La dirigenta aclaró que el bloque de izquierda "no tiene un fetiche con los porcentajes" recaudatorios de las compañías.

La representante del Frente Amplio precisó que la postura de su sector se fundamenta rigurosamente bajo el principio de la justicia tributaria nacional. Asimismo argumentó que "nos parece que es justo que quien gana más pague más y quien gana menos pague menos", agregó.

Por último, la senadora frenteamplista abordó las recientes declaraciones del biministro vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, quien llamó a la izquierda a recapacitar respecto del fondo de la megarreforma.

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"Solo quiero recordar que el ministro Alvarado ha estado permanentemente hablando de oposición amiga y oposición no amiga, tratando de buscar una división de una oposición que hoy se muestra muy unida, que está muy cohesionada", sentenció la parlamentaria.