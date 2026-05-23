Decretan medida cautelar a chofer de Turbus por accidente que dejó dos víctimas fatales: ¿Qué se sabe? 

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Por: Paula Osorio

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El Ministerio Público comenzó la formalización del conductor del bus Turbus que volcó en la Ruta 5 a la altura de Teno. El accidente dejó un lamentable saldo de dos víctimas fatales y más de 30 heridos.

De esta manera, el Sistema Judicial informó a través de la fiscal subrogante de Curicó, Maite Mendiburu, que el imputado fue formalizado por cuasidelito de homicidio, lesiones graves y lesiones menos graves.

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Según informó La Tercera, existen antecedentes en la investigación que apuntan a que el chofer de la empresa Turbus padecería de diabetes. Se presume que aquello haya tenido un nexo con la pérdida del control de la máquina al enfrentar la curva en la que finalmente el vehículo terminó volcado.

Además, en la sesión de hoy se estableció que el conductor deberá mantener la medida cautelar de arraigo nacional por dos meses. Es decir, los 60 días que fueron determinados por el Ministerio Público como el plazo para la investigación.

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De esta manera, Óscar González Carquín, conductor de 64 años con domicilio en Colina, región Metropolitana, quedó en libertad. De momento seguirá a la espera de lo que decidan las partes de aquí al final del proceso judicial.

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