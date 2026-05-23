Estremecedor pedido de justicia: Habló familia de adulta mayor que falleció "cuidando una propiedad de Andrónico Luksic"

Un descarnado y conmovedor llamado público realizaron los familiares de una adulta mayor asesinada en la comuna de Coronel. La víctima fatal fue identificada como Isabel Contreras Aguilera, de 65 años y que según el relato "le cuidaba la casa a Andrónico Luksic".

El crimen ocurrió en las dependencias de la denominada "Casa Schwager", ubicada en la Región del Biobío. De acuerdo a información de radio Biobío, la hija de la fallecida relató el ensañamiento de los delincuentes al interior de la vivienda.

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“A mi mamá la atacaron con devoción porque la arrastraron por toda la casa, la mataron cruelmente”, reveló. El esposo de la víctima fatal, de más de 70 años, sobrevivió al asalto con graves heridas contusas.

"Anoche los asaltaron, a mi papá lo apuñalaron en la cabeza, le hicieron contusiones en la mano, pero a mi mamá la atacaron con devoción porque la arrastraron por toda la casa, la mataron cruelmente", dijo evidentemente conmocionada.

Por su parte, la nieta de la víctima también entregó su testimonio tras el fatal robo con violencia en la zona carbonífera. También recalcó la total indefensión de sus abuelos, quienes trabajaron cuidando la propiedad por más de cuatro décadas. Ella criticó el accionar criminal expresando que “mis abuelos no opusieron resistencia. (…) Apenas ellos ingresaron los agredieron”.

La descendiente cuestionó la extrema crueldad de los asaltantes, quienes sustrajeron dinero en efectivo y diversas especies personales. Ante la trágica pérdida de su abuela, la mujer apuntó con rabia hacia los responsables del asalto declarando que “no entiendo por qué actuaron de esta forma (...) Son unos animales”.

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Aunque desde la familia indican con certeza que la propiedad en la cual se produjo el asalto pertenece a Andrónico Luksic, desde el holding Quiñenco descartaron que el inmueble sea del empresario.