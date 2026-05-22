¿CERRANDO PUERTAS? Las declaraciones de Manuel Pellegrini que lo alejan de La Roja

Por: Gonzalo Zamora

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Faltan sólo 20 días para que se de inició al Mundial 2026, es aquí donde se viene repitiendo la tónica de los últimos años y La Roja no será parte de esta edición, luego de tener una de las peores clasificatorias en toda su historia, quedando últimos en la tabla de posiciones.

La selección chilena ha tenido grandes problemas para poder concretar el tan esperado recambio, ya que tras el gran éxito con la Generación Dorada y las dos Copas Américas, no se han vuelto a tener éxitos con el combinado nacional, siendo esta la tercera Copa del Mundo consecutiva en la que no diremos presente.

Actualmente, Nicolás Córdova está desarrollando el trabajo de director técnico interino de La Roja, esto ya que desde la ANFP señalan que siguen trabajando en la búsqueda de un estratega definitivo, donde no se tendrían novedades al menos quizás hasta el próximo año.

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La Roja sigue trabajando en la búsqueda de un nuevo director técnico para que Nicolás Córdova pueda dejar el interinato en el equipo. Una de las opciones que más desea el público es la de Manuel Pellegrini, actual estratega del Real Betis en España.

¿Sepulta todas las esperanzas?

Si bien el Ingeniero dice que uno de sus objetivos es dirigir a la selección chilena, ahora entregó unas declaraciones que lo alejan mucho más de esta opción, ya que está planificando la próxima temporada con el Betis. "Vamos a estudiar cuál es el plantel que va a quedar. Siempre hay ventas que a lo mejor no se esperan, así que es difícil dar opiniones en este momento de lo que se necesita, hay salidas y entradas. Vamos a intentar hacer un plantel competitivo".

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