Rafael Araos rompió el silencio con un mensaje a Matamala que contradice versión oficial y remece al Gobierno: “Hay testigos”

Rafael Araos rompió el silencio con un mensaje a Matamala que contradice versión de Lincolao y remece al Gobierno: “Hay testigos”

Por: Catalina Martínez

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Rafael Araos salió al paso de las declaraciones de la ministra Ximena Lincolao y cuestionó la explicación oficial entregada sobre los motivos de su desvinculación de la Subsecretaría de Ciencias.

Durante una conversación con el periodista de CHV Noticias, Daniel Matamala, Araos aseguró que dentro de la subsecretaría sí se impulsó un plan para concretar despidos masivos. Con ello, contradijo públicamente a la ministra, quien había descartado conflictos internos vinculados a los llamados “sobres azules”.

“Pude conversar con él y me autorizó a publicar la siguiente declaración escrita sobre este tema”, dijo Matamala antes de leer el documento. “Puedo confirmar por este medio que la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real y hay testigos. Además, ¿por qué inventaría yo o terceros algo tan grotesco?”, señaló el médico en uno de los mensajes. 

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Además, el ex subsecretario abordó los motivos detrás de su salida del cargo y sostuvo que las tensiones al interior de la repartición iban más allá de la polémica por los despidos. “¿Fue la única razón por la que renuncié? No, fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Qué vaso? Profundas diferencias de fondo y forma acerca de cómo enfrentar un mismo desafío”, sentenció. 

¿Cuáles serían esos conflictos? 

La relación entre la ministra y el médico ya mostraba señales de quiebre semanas antes de la salida de Araos. Según reveló La Tercera, el conflicto se originó luego de que Lincolao encargara al entonces subsecretario llevar adelante una serie de despidos al interior del ministerio hacia fines de abril.

Cercanos al exsubsecretario sostienen que las instrucciones emanadas desde el ministerio carecían de respaldo técnico y legal, lo que generó reparos y tensiones dentro de la repartición.

La tensión interna culminó este lunes con la desvinculación de Rafael Araos, situación que arrastró además la salida de otras funcionarias de confianza dentro de la subsecretaría. Entre ellas figuran Camila Skewes, quien se desempeñaba como jefa de gabinete, y Alejandra Tagle, a cargo del área jurídica.

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