Chilenos de la Flotilla Global Sumud son recibidos por un centenar de personas en el Aeropuerto: "El Gobierno actuó pésimo"

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Por: Paula Osorio

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La mañana de este sábado regresaron al país los tres chilenos a bordo de la flotilla internacional "Global Sumud". El navío fue secuestrada por tropas israelíes tras intentar llegar con ayuda humanitaria a Gaza. En su arribo fueron recibidos por más de un centenar de personas.

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De esta manera, el ex líder estudiantil Víctor Chanfreau, la periodista Carolina Eltit y el artista Claudio Caiozzi concretaron su retorno tras una semana llena de incertidumbre. Incluso el Partido Comunista de Chile emitió un comunicado exigiendo la liberación de los involucrados.

Según información de radio Biobío, Chanfreau tuvo palabras para criticar el rol del Gobierno del presidente José Antonio Kast. El activista afirmó que hoy están en Chile "gracias a la gente y pese a cancillería".

"Fue gracias a esa presión que hoy día podemos estar acá. (...) El Gobierno de Chile actuó pésimo, no sorprendiendo nuevamente", sentenció el joven.

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Finalmente, Chanfreau cuestionó que si la situación hubiera tenido que ver con un país que no sea Israel "es evidente que ya se habrían quebrado las relaciones diplomáticas. Se ve que le importa más el dinero que cómo están sus ciudadanos alrededor del mundo”.

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