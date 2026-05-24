VIDEO | "Humanoides con oreja y cola de caballo": Cosplayers se toman el Hipódromo de Santiago con particular carrera

El fanatismo por la cultura pop japonesa transformó por completo las habituales jornadas de apuestas en el Club Hípico de Santiago. Esto debido a que una masiva convocatoria juvenil llenó las dependencias para presenciar un inédito espectáculo que involucró a 15 cosplayers, personas que se caracterizan de personajes del anime.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Los participantes se caracterizaron con elaborados disfraces basados en la producción audiovisual asiática de culto "Umamusume", mientras en las graderías recibieron a cientos de espectadores que aplaudieron la insólita carrera.

Según informó CNN Chile, desde el Club Hípico de Santiago señalaron que se trató de “una hermosa actividad que vivimos hoy, con triunfo para Trainer, que fue ratificado por comisarios luego de reclamo al primer lugar”,

Te puede interesar: La respuesta de Boric a críticas por mención a personajes de animé: “¡Y eso que no mencioné Shingeki!”

El universo de esta ficción oriental combina la exigencia del atletismo de alta competencia con el fenómeno de las artistas musicales y el argumento central de la saga presenta a "humanoides con oreja y cola de caballo" que heredaron las habilidades de legendarios caballos de carrera. Tras cruzar la meta en las tramas animadas, las ganadoras realizan coreografías pop ante sus fanáticos.