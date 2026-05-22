Y recién renovado: Aseguran que gigante peruano quiere llevarse a Lucas Assadi de la U

Aseguran que gigante peruano quiere llevarse a Lucas Assadi de la U

Por: Kevin Vejar

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Como ya se ha hecho costumbre en mercados anteriores, el nombre de Lucas Assadi vuelve a ser tema de conversación, y es que si bien el volante renovó hace solo días su vínculo con Universidad de Chile, en las últimas horas trascendió que uno de los gigantes de Perú estaría interesado en hacerse con sus servicios.

Fue el periodista peruano Omar Oré quien, a través de su cuenta Mr. Bombazo en Instagram, aseguró que Alianza Lima tendría en carpeta a la figura del 'Romántico Viajero', donde el técnico Pablo Guede vería con buenos ojos sumar al chileno como uno de los ejes del equipo pensando en la temporada 2027.

Cabe mencionar que el sondeo del conjunto 'íntimo' no es para nada una coincidencia, ya que precisamente el mediapunta laico fue la gran figura de aquellos cuartos de final de la Copa Sudamericana del año pasado donde la U eliminó a Alianza con un 2-1 en el Estadio Nacional, donde Assadi abrió la cuenta.

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Por ahora, Assadi no se movería de la U

Como era de esperarse, la noticia ya comenzó a hacer eco en nuestro país, donde el medio partidario La Magia Azul afirmó que el traspaso del '10' a Alianza Lima está muy lejos de hacerse realidad: "Aunque el interés desde Perú está sobre la mesa, la operación asoma como algo prácticamente imposible".

Además, el citado portal indicó cuál es el único panorama donde la joya de Universidad de Chile accedería a partir: "Tanto el club como el entorno del jugador tienen un objetivo claro que han repetido en diversas ocasiones: el próximo gran paso de Lucas Assadi es a una liga mayor, probablemente a Europa".

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