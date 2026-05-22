¡Respira Ortiz!: Colo Colo recupera pieza clave para el Clásico contra Universidad Católica

La primera mitad de la temporada 2026 está llegando a su fin y Colo Colo se prepara para uno de sus partidos más importantes de la campaña: el Clásico frente a Universidad Católica, y justo en la antesala del encuentro el técnico Fernando Ortiz recibió una de las mejores noticias en el Estadio Monumental.

Este domingo desde las 18:00 horas, el Cacique visita a la 'Franja' en un duelo válido por la decimotercera fecha de la Liga de Primera, donde los albos son líderes absolutos con 27 puntos, a cinco unidades de su perseguidor más cercano (Huachipato), por lo que este fin de semana no quiere regalar absolutamente nada.

Con el objetivo de volver a sumar de a tres, el cuerpo técnico liderado por el 'Tano' debe definir la alineación ideal para hacer frente a una UC que viene de una notable victoria ante Barcelona por Copa Libertadores, y para ello será clave contar con sus mejores hombres, como uno que por fin volvió a las prácticas.

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Maximiliano Romero estará disponible ante la UC

Por supuesto, hablamos de Maximiliano Romero, uno de los máximos goleadores del 'popular' en este primer semestre que venía de perderse los duelos ante Coquimbo Unido y Ñublense por problemas físicos, por lo que su presencia para este fin de semana en el Claro Arena seguía siendo una interrogante.

Maximiliano Romero estará disponible en Colo Colo contra la UC.

Sin embargo, según señaló el periodista Christopher Brandt en SportsCenter de ESPN, el atacante trasandino consiguió recuperarse, trabaja a la par de sus compañeros en Colo Colo y ya está a disposición de Fernando Ortiz, por lo que será el DT quien decida si alinearlo como titular o llevarlo de a poco desde el banco de suplentes.

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