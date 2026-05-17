¿Quién es y qué dijo? Panelista "Manu Tv" respondió a acusaciones por maltrato animal: "No pensé que fuera tan grave"

Manu Tv maltrato animal

Por: Paula Osorio

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El creador de contenido Manuel Trejo, conocido en el mundo del espectáculo como Manu Tv, rompió el silencio tras verse involucrado en una grave denuncia ciudadana de maltrato animal. Vecinos y agrupaciones animalistas difundieron un registro audiovisual donde se acusa al comunicador de mantener a su mascota en condiciones extremas de abandono.

¿QUIÉN ES MANU TV?

Además de creador de contenido, el joven ha registrado apariciones previas como panelista en programas de espectáculo de la señal TV+.

Por otra parte, también es común su presencia tras bambalinas del espacio de entretención Fiebre de Baile, donde conversa con las celebridades del programa prime de Chilevisión en busca de contenido digital.

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¿QUE HIZO?

Durante los últimos días circularon alarmantes imágenes exhibidas en redes sociales que daban cuenta de un perro con evidentes signos de desnutrición avanzada y diversas lesiones. Ante la masiva ola de críticas recibidas en las plataformas virtuales y luego de que un grupo de personas lo funara en su casa por maltrato animal, Manu TV decidió utilizar sus perfiles oficiales para abordar públicamente la compleja situación.

¿QUE RESPONDIÓ?

Durante su declaración, el comunicador enfatizó que los problemas físicos del animal estaban asociados a una patología médica y descartó una supuesta falta de alimentación.

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“Yo verdaderamente pensaba que era parte de su enfermedad, pero no era porque yo no le diera alimento... Siempre me hice cargo de que él tuviera sus alimentos al día, que tuviera su comida, que se le cambiara su agüita (...) Nunca pensé que esta situación era tan grave y por eso también pido mil disculpas, dijo.

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