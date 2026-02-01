El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufre problemas técnicos con su avión: El club reaccionó a tiempo

De cara a una nueva jornada de La Liga española, el Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufrió un impensado susto que obligó a modificar el itinerario del equipo, y es que el avión que debía trasladar a toda la delegación del cuadro andaluz presentó una falla de último momento y el vuelo fue cancelado.

Tal cual, la escuadra dirigida por el técnico Matías Almeyda debía viajar hoy con destino a Palma para enfrentar al Mallorca por la jornada 22 del prestigioso certamen hispano, pero a través de sus canales digitales, los sevillistas comunicaron el desperfecto que por suerte se identificó previo a iniciar el traslado.

"La expedición del Sevilla FC, que debía viajar esta misma tarde a Palma de Mallorca, incluidos los 23 jugadores convocados por Matías Almeyda, se desplazará finalmente en la mañana del lunes a tierras baleares debido a un problema técnico en el avión", detalla el escrito en el sitio web oficial de la institución.

"Existía la posibilidad de viajar este mismo domingo en otro avión, pero el club decidió priorizar el descanso de los jugadores y no demorar la llegada a Mallorca. La plantilla pernoctará en la ciudad deportiva y volará a Mallorca en la mañana de este lunes", concluye el Sevilla en su comunicado público.

¿Cuándo juega el Sevilla contra Mallorca?

Cabe mencionar que el encuentro en cuestión está programado para este lunes 2 de febrero desde las 17:00 horas de nuestro país, donde, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo entre sus 23 convocados, el Sevilla intentará vencer como forastero al Mallorca y alejarse de la parte baja de la tabla de posiciones de La Liga.

📋 Lista de 23 jugadores para viajar a Mallorca con el estreno de Maupay.#MallorcaSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 1, 2026

