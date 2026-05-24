Tras 57 partidos ganando: Colo Colo perdió extraordinaria racha que quedó en la historia del fútbol femenino

En un hecho que sin duda quedará registrado en la historia del fútbol femenino en Chile, Colo Colo dio por terminada una racha ganadora que llevó al equipo a sumar 3 puntos por 57 fechas.

En concreto, el equipo dirigido por Tatiele Silveira no dejó de ganar después del 16 de junio de 2024, posterior a un empate 1-1 con Iquique.

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Y atención! Porque ese partido fue hace un año, once meses y ocho días. Casi dos años. Registrando todo un récord que solo la historia sabrá determinar quién más podrá alcanzarlo.

Las verdugos del equipo de Macul fueron las jugadoras de Coquimbo Unido, que lograron mantener el 0-0 en un encuentro que se llevó a cabo en el estadio Municipal de La Pintana.

De esta manera, con dicho partido perteneciente a la décima fecha del Campeonato Nacional, la tabla de posiciones la lidera Universidad de Chile, escoltada por las albas. Cabe destacar que el elenco azul ha jugado una fecha más que Colo Colo.

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En la siguiente fecha, el equipo de Silveira tendrá que enfrentar a Huachipato en calidad de local. Se jugará el 31 de mayo a las 15:00.