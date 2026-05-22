"Genio": Conmebol confunde a jugador de la UC con Marcelo Díaz y las redes estallan

Conmebol confunde a jugador de la UC con Marcelo Díaz y las redes estallan

Por: Kevin Vejar

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Continúan los ecos del valioso triunfo de Universidad Católica ante Barcelona de Guayaquil por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, aunque no solo se está hablando de lo ocurrido dentro de la cancha, sino también del insólito error de la Conmebol que involucra a Marcelo Díaz, capitán de la U.

Como suele hacer con todos los partidos del certamen, el ente rector del fútbol sudamericano compartió en sus redes diversas publicaciones relacionadas al mano a mano de la UC y los ecuatorianos, entre las que se pudo ver un post dedicado a un jugador cruzado en el calentamiento previo, pero con un error que se hizo viral.

En el video se puede ver a Darío Melo, guardameta suplente de la 'Franja', dominando el balón en la cancha del Claro Arena. ¿El problema? En las cuentas oficiales de la Libertadores lo tildaron de "genio", pero etiquetaron a Marcelo Díaz, ídolo de Universidad de Chile, confusión que podría haberse originado por su parecido físico.

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Conmebol confundió a Darío Melo con Marcelo Díaz.

Conmebol corrigió el error, pero ya era tarde

Como era de esperarse, la publicación generó un sinnúmero de comentarios y burlas de los hinchas en Instagram y X, redes donde finalmente Conmebol optó por eliminar el video, aunque en la plataforma de Threads solo modificó el texto del registro, cambiándolo por un "dibuje", además de etiquetar a Universidad Católica.

El post fue borrado en todas las redes, y modificado en Threads.

Sin duda alguna, un insólito blooper que quedará como anécdota, aunque no empaña lo que fue la victoria de los dirigidos de Daniel Garnero, que ahora deberán viajar a Argentina e intentar sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores frente a un siempre respetable Boca Juniors.

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