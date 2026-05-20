¡SALE DE UNA Y SE METE EN OTRA! Arturo Vidal afronta otra millonaria demanda por incumplimiento contractual

El día de ayer, Arturo Vidal encendió una enorme polémica al ser vinculado en un millonario robo a una casa de cambio por un monto cercano a los 50 millones de pesos. Este delito fue cometido por el jefe del local Globa Money, Ignacio Rodríguez, quien además es un viejo amigo del King y confesó que el hecho fue un encargo del futbolista de Colo Colo.

Debido a esto, el King fue llamado a declarar a la PDI en calidad de testigo sobre los hechos, donde además devolvió una millonaria suma. En definitiva, fueron 35 millones de pesos los que fueron entregados por el jugador albo.

Tras la polémica, el mismo Arturo Vidal habló con la prensa donde señaló que fue una mala acción por parte de su amigo y que él mismo le brindó el apoyo para salir de este problema, con la promesa de que no se volvería a repetir.

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Luego de la polémica que salió a la luz el día de ayer, la cuál conectaba a Arturo Vidal con un millonario robo a una casa de cambio, el jugador de Colo Colo ahora estaría envuelto nuevamente en un cuantioso problema legal.

Una nueva polémica

Esta vez, el King es demandado por un incumplimiento contractual que generó pérdidas cercanas a los 600 millones de pesos. En definitiva, esto surge tras un proyecto que buscaba retratar toda la trayectoria del bicampeón de América, pero si bien en este contrato se establecía la exclusividad para el proyecto, Vidal no respetó esto y apareció en otros productos comerciales, además de ceder sus derechos comerciales a otra empresa.

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