"Ya no es un niño": Histórico de Colo Colo zamarrea a Arturo Vidal tras nueva polémica

Una vez más, el nombre de Arturo Vidal se ha hecho tema de conversación afuera de la cancha, pues ahora se vio involucrado en un millonario robo a una casa de cambios y tuvo que declarar ante la PDI, situación que no cayó del todo bien en el mundo Colo Colo y en particular a un histórico de la institución.

En medio de la polémica, el volante albo devolvió durante la jornada de este miércoles 50 millones de pesos a Money Global, y tras alcanzar un acuerdo entre abogados, consiguió quedar libre de toda responsabilidad sobre el caso, aunque esto no le permitió evitar el tirón de oreja de Gabriel Mendoza.

En conversación con Redgol, el 'Coca' reprochó lo ocurrido con el 'King': "Es muy complicado, además porque se mete en camisa de once varas solo, sin necesidad de hacerlo. Entonces, con el prestigio, con el nombre que tiene, con lo que representa para los niños, para el fútbol nacional, no tiene que meterse en estas situaciones".

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Gabriel Mendoza aconseja a Arturo Vidal tras polémica.

Tras ello, el campeón de la Copa Libertadores 1991 junto al Cacique le dio algunos consejos al excéntrico '23' colocolino: "Ya tendría que haber dejado de lado estas tonterías, tendría que haber aprendido. Que no se vuelva a meter en cuestiones que no le corresponden, en las que no debería estar metido".

El mensaje del 'Coca' al círculo de Arturo Vidal

"Ya está grande, tampoco no es un niño, entonces en ese sentido tiene que reformularse, tiene que entender", insistió Mendoza, que no desaprovechó la instancia para también dejarle un recado a los más cercanos de Arturo Vidal: "Los que están al lado también tienen que decirle que aprenda de todos los errores".

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