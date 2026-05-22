VIDEO | ¡UN CLÁSICO! Incidentes en el estadio monumental por arengazo de Colo Colo

El pasado fin de semana, Colo Colo volvió a la acción en el Campeonato Nacional, todo esto luego que en las anteriores semanas se estuviera disputando la fase de grupos de la Copa de La Liga. Es aquí donde los albas enfrentaron en condición de local a Ñublense.

El encuentro se jugó en modo albo, donde tuvieron la mayoría de las opciones y las aprovecharon de muy buena manera para quedarse con la victoria tras una abultada goleada de 6-2, gracias a las anotaciones de Leandro Hernández, Joaquín Sosa, Javier Correa (x2), Arturo Vidal y Lautaro Pastrán.

Con este buen resultado, Colo Colo se mantiene como el exclusivo líder en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, donde ya le saca cinco puntos de distancia a su más cercano perseguidor, que actualmente es Huachipato.

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Este domingo desde las 18:00 horas, se disputará una nueva versión del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica en el Claro Arenas. Ambos equipos llegan con un gran presente tanto en el Campeonato Nacional por parte de los albos, como en la Copa Libertadores por parte de los cruzados.

Lo mismo de siempre

Durante esta jornada, los hinchas del cacique realizaron el clásico arengazo para su equipo en la previa del encuentro ante el cuadro cruzado, pero todo terminó con incidentes en las inmediaciones del estadio monumental, donde además debió intervenir carabineros.

Revisa a continuación toda la situación:

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