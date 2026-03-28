¿Embargos por el CAE? Gobierno define detalles para que deudores paguen el crédito

Una de las primeras medidas del Gobierno de José Antonio Kast fue una que apuntó directamente a los beneficios para el financiamiento de le educación superior.

Hace unos días, desde el Ejecutivo presentaron el "Plan de Reconstrucción Nacional", una minuta de 40 medidas en la cual "se buscará limitar el acceso al beneficio de la gratuidad a estudiantes menores de 30 años y restringir el alcance a otros deciles".

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Asimismo, el plan considera crear un sistema de fortalecimiento del mecanismo de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE). En esa línea trabaja el Ministerio de Hacienda, liderado por Jorge Quiroz.

Según informó Radio ADN, el oficialismo ya trabaja para acelerar el sistema de cobros, incluyendo notificaciones a deudores y se apuntará sobre todo a aquellos que mantengan deuda con altos ingresos.

La Tesorería General de la República se encuentra tomando razón de los solicitado, mientras desde Hacienda aseguraron que la primera semana de abril comenzaran a notificar a quienes deban dinero ganando más de $5 millones mensuales.

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Los datos indican que son alrededor de 1.800 personas que poseen una deuda promedio de $11 millones y se buscará cobrar en el corto plazo incluso mediante el descuento de fondos bancarios. No se descartan embargos por incumplimiento de los compromisos.

Finalmente, se espera que en una segunda etapa se contacte a quienes recibe un sueldo de entre $1.5 y $5 millones mensuales, quienes podrían negociar facilidades de pago.