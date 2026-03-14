Presidente Kast presentó borrador para "Reconstrucción Nacional": ¿Qué indica el proyecto?

El presidente José Antonio Kast viajó hasta la comuna de Penco, en la Región del Biobío, para reunirse con los damnificados del megaincendio que a fines de enero dejó 20 fallecidos y más de 7 mil damnificados en la zona sur del país.

En compañía del Ministro del Interior Claudio Alvarado, la comitiva presidencial llegó el mediodía de este sábado para "presentar un borrador de proyecto de Ley que plantea una reconstrucción nacional" a partir de los incendios forestales que han afectado gravemente a la sociedad civil durante los últimos años.

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Kast hizo hincapié en que la situación que se vive en las regiones del sur producto de la catástrofe no debe quitar el foco de víctimas de incendios anteriores, como los afectados de la región de Valparaíso hace dos años.

Respecto al proyecto de Ley, la autoridad máxima nacional dijo que el documento preparado por el Ministro de Hacienda, entre otras autoridades, tiene carácter de borrador por ser una idea que debe pasar por el trámite legislativo. En esa línea agradeció el apoyo de los parlamentarios que lo acompañaron en el punto de prensa.

El borrador agrupa un paquete de 40 medidas, sobre todo económicas, con una inyección de recursos de 400 millones de dólares, que es el monto total de la reconstrucción según los cálculos de Hacienda, encabezada por el ministro Jorge Quiroz.

Críticas a otras administraciones

Por otra parte el Presidente de la República volvió a dejar fuertes críticas a sus antecesores en el sillón presidencial.

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Junto con remarcar que "recibimos un Gobierno en peores condiciones de las que imaginábamos", pero destacando que "no es excusa" para no cumplir con sus promesas de campaña, el mandatario aprovechó la instancia para criticar la gestión del expresidente Gabriel Boric y la de sus antecesores en materia económica: "Se rompieron las finanzas públicas. De los últimos 18 años, 16 años de esos Chile ha tenido una deuda que ha ido creciendo".