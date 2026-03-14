Presidente Kast presentó borrador para "Reconstrucción Nacional": ¿Qué indica el proyecto?

PRESIDENTE KAST EN BIOBIO

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Nicolás Peric exige a este DT en la U para reemplazar a Meneghini

Nicolás Peric exige a este DT en la U para reemplazar a Meneghini: "Un hombre de fútbol"
MARIO PARRA - MUNI. SAN VICENTE

Aumentó cifra: Muere otra víctima de la explosión de gas en Renca a casi un mes de la tragedia
Revelan que Darío Osorio ya tiene próximo destino en Europa

¡Locura total!: Revelan que Darío Osorio ya tiene próximo destino en Europa
CAMIONES MILITARES LLEGAN A FRONTERA

¿Qué dimensiones tendrá?: Presidente mueve maquinaria para iniciar construcción de zanjas y muros en el norte

VIDEO | ¡HISTÓRICO! Santiago Wanderers clasifica a las semifinales de la Copa Libertadores sub-20

¡Sufren los azules! Figura de Universidad de Chile no avanza con su recuperación tras lesión
A los 77 años muere Claudio Spiniak, figura central de uno de los casos de abuso más polémicos de los 2000

A los 77 años muere Claudio Spiniak, figura central de uno de los casos de abuso más polémicos de los 2000

¡Continúa la polémica! Irán responde y cuestiona a Donald Trump por Mundial 2026
¿Encubrió el crimen? Camionero que dejó caja con cadáver frente a casa de alcaldesa Delfino fue formalizado 

¿Encubrió el crimen? Camionero que dejó caja con cadáver frente a casa de alcaldesa Delfino fue formalizado 
¿Qué decía el mensaje? Presidente Kast rompe el silencio sobre carta que le entregó Gabriel Boric en su investidura

¿Qué decía el mensaje? Presidente Kast rompe el silencio sobre carta que le entregó Gabriel Boric en su investidura

El presidente José Antonio Kast viajó hasta la comuna de Penco, en la Región del Biobío, para reunirse con los damnificados del megaincendio que a fines de enero dejó 20 fallecidos y más de 7 mil damnificados en la zona sur del país.

En compañía del Ministro del Interior Claudio Alvarado, la comitiva presidencial llegó el mediodía de este sábado para "presentar un borrador de proyecto de Ley que plantea una reconstrucción nacional" a partir de los incendios forestales que han afectado gravemente a la sociedad civil durante los últimos años.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Kast hizo hincapié en que la situación que se vive en las regiones del sur producto de la catástrofe no debe quitar el foco de víctimas de incendios anteriores, como los afectados de la región de Valparaíso hace dos años.

Respecto al proyecto de Ley, la autoridad máxima nacional dijo que el documento preparado por el Ministro de Hacienda, entre otras autoridades, tiene carácter de borrador por ser una idea que debe pasar por el trámite legislativo. En esa línea agradeció el apoyo de los parlamentarios que lo acompañaron en el punto de prensa.

El borrador agrupa un paquete de 40 medidas, sobre todo económicas, con una inyección de recursos de 400 millones de dólares, que es el monto total de la reconstrucción según los cálculos de Hacienda, encabezada por el ministro Jorge Quiroz.

Críticas a otras administraciones

Por otra parte el Presidente de la República volvió a dejar fuertes críticas a sus antecesores en el sillón presidencial.

Te puede interesar: ¿Qué dimensiones tendrá?: Presidente mueve maquinaria para iniciar construcción de zanjas y muros en el norte

Junto con remarcar que "recibimos un Gobierno en peores condiciones de las que imaginábamos", pero destacando que "no es excusa" para no cumplir con sus promesas de campaña, el mandatario aprovechó la instancia para criticar la gestión del expresidente Gabriel Boric y la de sus antecesores en materia económica: "Se rompieron las finanzas públicas. De los últimos 18 años, 16 años de esos Chile ha tenido una deuda que ha ido creciendo".

NOTAS DESTACADAS

Nicolás Peric exige a este DT en la U para reemplazar a Meneghini

Nicolás Peric exige a este DT en la U para reemplazar a Meneghini: "Un hombre de fútbol"
MARIO PARRA - MUNI. SAN VICENTE

Aumentó cifra: Muere otra víctima de la explosión de gas en Renca a casi un mes de la tragedia
Revelan que Darío Osorio ya tiene próximo destino en Europa

¡Locura total!: Revelan que Darío Osorio ya tiene próximo destino en Europa
CAMIONES MILITARES LLEGAN A FRONTERA

¿Qué dimensiones tendrá?: Presidente mueve maquinaria para iniciar construcción de zanjas y muros en el norte

VIDEO | ¡HISTÓRICO! Santiago Wanderers clasifica a las semifinales de la Copa Libertadores sub-20

¡Sufren los azules! Figura de Universidad de Chile no avanza con su recuperación tras lesión
A los 77 años muere Claudio Spiniak, figura central de uno de los casos de abuso más polémicos de los 2000

A los 77 años muere Claudio Spiniak, figura central de uno de los casos de abuso más polémicos de los 2000

¡Continúa la polémica! Irán responde y cuestiona a Donald Trump por Mundial 2026
¿Encubrió el crimen? Camionero que dejó caja con cadáver frente a casa de alcaldesa Delfino fue formalizado 

¿Encubrió el crimen? Camionero que dejó caja con cadáver frente a casa de alcaldesa Delfino fue formalizado 
¿Qué decía el mensaje? Presidente Kast rompe el silencio sobre carta que le entregó Gabriel Boric en su investidura

¿Qué decía el mensaje? Presidente Kast rompe el silencio sobre carta que le entregó Gabriel Boric en su investidura

VIDEO | ¿Podría no jugarse? Las dudas sobre la realización de la Finallisima
Preparan su extradición desde EE.UU.: Así cayó líder de célula del Tren de Aragua acusado por crimen de Ronald Ojeda

Preparan su extradición desde EE.UU.: Así cayó líder de célula del Tren de Aragua acusado por crimen de Ronald Ojeda
DT candidato en Universidad de Chile muy cerca de partir al fútbol brasileño

¡Al fin una buena noticia! Universidad de Chile recupera a un jugador para enfrentar a Coquimbo
¡Ignoraron las advertencias! Turistas japoneses se suman a la lista de detenidos por encender fogata en Torres del Paine

¡Ignoraron las advertencias! Turistas japoneses se suman a la lista de detenidos por encender fogata en Torres del Paine
Fernando Ortiz recibe críticas en colo colo.

VIDEO | ¡Sana competencia interna! Fernando Ortiz y la lucha de los delanteros en Colo Colo
“Una agenda prodelincuentes”: Posibles indultos reabren el conflicto político y ponen a J.A. Kast bajo cuestionamientos

“Una agenda prodelincuentes”: Posibles indultos reabren el conflicto político y ponen a J.A. Kast bajo cuestionamientos
Fernando Ortiz repetirá formación en Colo Colo.

¿Arriesgará a una de sus figuras? Fernando Ortiz baraja inesperada formación en Colo Colo para enfrentar a Huachipato
U de Chile y la fecha para tener DT.

¿Antes de lo esperado? Revelan la fecha en la que U de Chile presentará a su nuevo entrenador
Esteban Paredes será DT de Santiago Morning.

Con un cuerpo técnico de élite: Esteban Paredes tiene equipo para debutar como entrenador
U de Chile quiere aprovechar la lesión de Rivero.

Quieren aprovechar la lesión: U de Chile contacta a su posible nuevo fichaje tras baja de Octavio Rivero