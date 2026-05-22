¿A qué hora es el megacorte de agua en la RM? Mira todas las comunas afectadas y dónde quedan los puntos de abastecimiento

corte de agua rm

Por: Paula Osorio

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Las autoridades regionales confirmaron un masivo corte de agua programado en la Región Metropolitana. La interrupción del suministro básico se extenderá de manera ininterrumpida por un período total de 36 horas en 8 comunas de la RM.

La suspensión temporal del servicio comenzará a las 20:00 horas de este viernes 22 de mayo y el plan de contingencia establece que la reposición paulatina del suministro se concretará a las ocho de la mañana del domingo 24.

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La medida obedece a trabajos estructurales orientados a renovar de forma definitiva el denominado acueducto paralelo de la ciudad. Dicha infraestructura resulta clave para robustecer los estándares de seguridad en toda la zona sur de la RM. El corte afectará la totalidad de La Cisterna y perímetros específicos de San Bernardo y San Miguel.

El polígono del corte de agua en la RM también involucrará a cuadrantes acotados de las comunas de El Bosque, San Ramón y La Granja.

Asimismo, los sectores técnicos indicaron que perímetros vecinales de La Pintana y La Florida también deberán abastecerse ante la situación. Los municipios coordinaron la entrega de asistencia prioritaria para los centros de salud de las zonas perjudicadas.

PUNTOS DE ABASTECIMIENTOS POR CORTE DE AGUA EN LA RM

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En esa línea, Aguas Andinas dispondrá de 72 puntos de abastecimientos para los habitantes de las comunas afectadas. Mira todos los puntos:

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