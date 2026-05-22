Jaime Mañalich lapidó estrategia de Kast por atención de migrantes y entrega de datos: "Se traduce en muchísimo…"

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a la gestión del gobierno del presidente José Antonio Kast. La exautoridad del gobierno de Sebastián Piñera fue crítico con las ideas del Ejecutivo.

En conversación con Radio 13c, el profesional cuestionó la estrategia del Ejecutivo respecto a que los centros de salud notifiquen a migrantes ilegales. Aquello con la finalidad de facilitar el proceso de expulsión prometido en campaña.

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“El efecto de eso va a ser que las personas no van a ir al consultorio, no van a atenderse. Se van a atender tarde, no se van a poner las vacunas, que es la experiencia internacional”, recogió el medio CNNChile.

Mañalich explicó que "la experiencia mundial" sobre el tema apunta a que "los costos para el sistema de salud del país que hace esa práctica, que aleja a los migrantes ilegales e informales de los centros de salud, se traduce en muchísimo más gasto”.

El militante de Amarillos por Chile hizo especial énfasis en ese punto. Puesto que considera que el gasto público ha sido un factor "esencial para el Ministerio de Hacienda" de la nueva administración.

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Finalmente explicó que la no concurrencia de personas a los centros de atención públicos produce un aumento en la propagación de enfermedades virales. En ese sentido, criticó que "no se ahorra el gasto. Tenemos un Ministerio de Hacienda que está preocupado del ahorro", insistió.