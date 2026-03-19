“Estamos preparados”: Camila Flores prevé movilizaciones por cobros del CAE y lanza advertencia

Un informe actualizado difundido este jueves por el Ministerio de Hacienda abordó la situación de incumplimiento en el Crédito con Aval del Estado (CAE). Entre sus conclusiones, se identificó a un grupo de personas con ingresos que superan los $5 millones mensuales que, pese a su capacidad económica, no están al día en sus pagos. Ante este panorama, el Ejecutivo resolvió iniciar acciones para recuperar los montos adeudados.

La identificación de 1.800 personas con altos ingresos que mantienen deudas activó de inmediato el debate político. En medio de esta discusión, la senadora Camila Flores advirtió sobre posibles protestas en la vía pública a raíz de las medidas de cobro, de acuerdo a lo informado por Publimetro.

Asimismo, la ex panelista de Sin Filtros planteó que quienes podrían movilizarse tendrían relación con el cambio de gobierno, argumentando que —a su juicio— varios de los casos de deudores del CAE se habrían originado durante la gestión del expresidente Gabriel Boric.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Yo creo que manifestaciones vamos a tener de todas maneras. Estamos preparados para eso, sabemos que lo van a hacer, sobre todo ahora que van a tener mucho más tiempo libre ya que no van a estar trabajando en el aparato público”, sentenció la parlamentaria.

Todo esto ocurre mientras la actual administración lleva adelante un fuerte plan de ajuste en las cuentas públicas, que ha implicado millonarios recortes en los presupuestos de Ministerios como los de Salud y Educación.

Camila Flores deja advertencia ante eventuales manifestaciones

Al referirse a cómo se resguardará el orden público frente a eventuales manifestaciones, la senadora marcó una línea clara entre el derecho a manifestarse y la comisión de delitos. En esa línea, aseguró que tanto el Gobierno como las policías se mantienen en vigilancia ante posibles protestas, en un momento que —según planteó— también está marcado por reacomodos políticos y una oposición en proceso de reorganización.

“Todo aquel que se quiera manifestar pacíficamente que lo haga, porque es un derecho constitucional”, dijo respecto al ámbito legal. Aunque, por otro lado, dejó una categórica advertencia: “Todo aquel que lo haga de manera violenta o cometiendo delito tiene que tener el máximo de la aplicación de la ley en su contra”.

Te puede interesar: “Si quieren reclamar, a la FIFA”: El deslenguado descargo de Camila Flores ante críticas por gabinete de José Antonio Kast