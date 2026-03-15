José A. Kast y gratuidad: ¿Qué prometió en campaña y qué planea hacer con el beneficio?

El presidente José Antonio Kast tiene una agenda marcada por un ajuste económico en el marco de lo que desde el ejecutivo han definido como "Gobierno de emergencia" y los futuros estudiantes de la educación superior se mantienen expectantes a los lineamientos que el mandatario tome en relación a uno de los beneficios más importantes de los estudiantes: la gratuidad.

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"No vamos a cortar ningún beneficio que ya exista", dijo el exdiputado en calidad de candidato en uno de los debates para llegar a Presidencia ante la pregunta de la periodista Soledad Onetto respecto a si tenía en mente terminar con la gratuidad debido a su costo, que alcanza los 2.770 millones de dólares anaules.

Desde esa declaración ha pasado tiempo y durante su visita al Biobío el sábado, ya como presidente en ejercicio, Kast tuvo palabras para hablar sobre ajustes a la gratuidad en el marco de la presentación de un borrador de proyecto de Ley nombrado "Reconstrucción Nacional".

En la conferencia de prensa desde Penco, y haciendo hincapié en que el plan de reconstrucción contempla una inyección de recursos que llegará a los 400 mil millones de pesos, el expresidente del Partido Republicano resaltó la necesidad de ajustar gastos para un equilibrio fiscal.

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El borrador que se enviará al Congreso este lunes afirma en su eje número cuatro que se buscará limitar el acceso al beneficio de la gratuidad a estudiantes menores de 30 años y restringir el alcance a otros deciles.

Asimismo, existirá un mecanismo relacionado a la moratoria de las universidades que quieran sumarse a la lista de entidades adscritas al sistema y, finalmente, se ordena crear un sistema de fortalecimiento del mecanismo de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).