José A. Kast y gratuidad: ¿Qué prometió en campaña y qué planea hacer con el beneficio?

JOSE A KAST

Por: Paula Osorio

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El presidente José Antonio Kast tiene una agenda marcada por un ajuste económico en el marco de lo que desde el ejecutivo han definido como "Gobierno de emergencia" y los futuros estudiantes de la educación superior se mantienen expectantes a los lineamientos que el mandatario tome en relación a uno de los beneficios más importantes de los estudiantes: la gratuidad.

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"No vamos a cortar ningún beneficio que ya exista", dijo el exdiputado en calidad de candidato en uno de los debates para llegar a Presidencia ante la pregunta de la periodista Soledad Onetto respecto a si tenía en mente terminar con la gratuidad debido a su costo, que alcanza los 2.770 millones de dólares anaules.

Desde esa declaración ha pasado tiempo y durante su visita al Biobío el sábado, ya como presidente en ejercicio, Kast tuvo palabras para hablar sobre ajustes a la gratuidad en el marco de la presentación de un borrador de proyecto de Ley nombrado "Reconstrucción Nacional".

En la conferencia de prensa desde Penco, y haciendo hincapié en que el plan de reconstrucción contempla una inyección de recursos que llegará a los 400 mil millones de pesos, el expresidente del Partido Republicano resaltó la necesidad de ajustar gastos para un equilibrio fiscal.

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El borrador que se enviará al Congreso este lunes afirma en su eje número cuatro que se buscará limitar el acceso al beneficio de la gratuidad a estudiantes menores de 30 años y restringir el alcance a otros deciles.

Asimismo, existirá un mecanismo relacionado a la moratoria de las universidades que quieran sumarse a la lista de entidades adscritas al sistema y, finalmente, se ordena crear un sistema de fortalecimiento del mecanismo de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).

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