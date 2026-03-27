"Es un equipo que tiene…": D.T de Cabo Verde elogió a la Selección Chilena tras amistoso FIFA

CHILE V CABO VERDE

Por: Paula Osorio

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Chile se impuso por 4-2 ante la selección de Cabo Verde en el primero de los dos amistosos que disputará en Nueva Zelanda. El segundo será frente a los locales.

Por su parte, la selección de Cabo Verde se encuentra en plena preparación para disputar el Mundial, que comenzará el 11 de junio y se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

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Luego del triunfo para los dirigidos por Nicolás Córdova, fue el entrenador del país africano, Pedro Leitao "Bubista", quien tuvo palabras llenas de elogios para referirse a 'La Roja'.

Junto con aplaudir la actitud de sus jugadores tras jugar gran parte del partido con un expulsado, "Bubista" señaló a través de redes sociales: "también tengo que felicitar a Chile, que es un equipo que tiene experiencia internacional".

El estratega calificó como "bastante difícil" anteponerse a nuestra selección sobre todo por la supremacía numérica que obtuvo Chile en gran parte del duelo.

Los rivales de Cabo Verde en el Mundial:

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Los dirigidos de Bubista cayeron en el Grupo H, junto a Arabia Saudita, España y Uruguay.

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