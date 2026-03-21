VIDEO | Alexis Sánchez se llena de pifias en Sevilla tras grosero error y nueva derrota

El Sevilla no levanta cabeza en La Liga española y, en un duelo válido por la jornada 29, cayó por 2-0 como local frente al Valencia, encuentro donde Alexis Sánchez cometió un grosero error que le permitió a los forasteros abrir la cuenta, desatando una enorme pifiadera de los hinchas al atacante chileno.

Así es, este sábado el goleador histórico de la Selección Chilena vivió su peor partido con la camiseta blanquirroja, y es que si su rendimiento ya estaba por debajo de las expectativas, una equivocación en una salida de su equipo podría marcar un antes y un después en su relación con los fanáticos.

Resulta que cuando se cumplían 38 minutos del compromiso, el 'niño maravilla' se vio apurado por un propio compañero, recibió de mala manera el balón, concedió un rebote que cayó en posesión del elenco contrario y fue Hugo Duro quien terminó la jugada marcando el primer tanto en el Ramón Sánchez-Pizjuán

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GOOOL DE VALENCIA



Hugo Duro aprovechó el rebote de Vlachodimos y abrió el marcador ante Sevilla.#LaLigaEnDSPORTS #SevillaValencia pic.twitter.com/Kq0oEI5wkK March 21, 2026

Hinchas del Sevilla explotan contra Alexis Sánchez

Ya con Alexis bajo la furiosa mirada de la parcialidad local, vendría el segundo gol de Valencia justo antes del descanso, y el recinto se convirtió en un infierno para el Sevilla, y particularmente para el chileno: entre todas las pifias, el bicampeón de América era el más pitado debido a su participación en la apertura de la cuenta.

DURA PRIMERA PARTE PARA ALEXIS



Sánchez tocó el balón al cierre del los primeros 45 minutos y fue silbado por el público de Sevilla, que cae 2-0 ante Valencia.#LaLigaEnDSPORTS #SevillaValencia pic.twitter.com/pChTGiPlTY — DSPORTS (@DSports) March 21, 2026

El zumbido trajo consecuencias, pues Alexis Sánchez no volvió al césped para la segunda mitad del partido, siendo reemplazado por Isaac Romero, aunque este cambio poco y nada sirvió para un equipo que, con esta durísima derrota, quedó a tan solo tres puntos de la zona de descenso en La Liga.

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