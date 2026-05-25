¿Vuelve la Joya?: Mosa rompe el silencio sobre posible regreso de Carlos Palacios a Colo Colo

Colo Colo ratificó su gran momento y derrotó por 2-1 a Universidad Católica, triunfo con el que estiró a ocho puntos su ventaja como líder de la Liga de Primera, y aún así los albos apuntan a un importante mercado de fichajes, donde incluso comenzó a sonar con fuerza el nombre de un viejo conocido: Carlos Palacios.

En medio de los rumores, Aníbal Mosa conversó con la prensa tras la victoria en el Claro Arena, instancia donde si bien no confirmó que la 'Joya' esté en carpeta, tampoco lo descartó de lleno como sí ha hecho con otros jugadores que han sido vinculados al 'popular': "El otro día hablé con Carlos para saber cómo está".

Eso sí, el mandamás de Blanco y Negro fue enfático en que mientras no concluya la primera mitad de la temporada, no se abordarán nombres propios para potenciar la plantilla del cuadro colocolino: "El tema de los refuerzos lo vamos a ver cuando superemos los dos partidos que nos quedan por delante".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"Tanto Daniel Morón como Jaime Pizarro han tenido algunas conversaciones sobre cómo vamos a afrontar este mercado de fichajes", finalizó Mosa, palabras que desataron la ilusión de más de un fanático para la segunda rueda del campeonato, donde esperan continuar por la misma senda de ahora.

La postura de Boca Juniors sobre Palacios

Cabe mencionar que ante el supuesto interés de Colo Colo en Carlos Palacios, al otro lado de la cordillera advierten que la operación no será tan simple, pues Boca Juniors solo estaría dispuesto a desprenderse del jugador con una compra definitiva, y no un préstamo como, presuntamente, barajan en Macul.

Si Colo Colo quiere a Carlos Palacios tendrá que comprarlo. A préstamo no sale. Saben en Boca que lo quieren pero no llegó nada formal. pic.twitter.com/730hgwtFqx — Ezequiel Sosa (@Eze_sosa) May 22, 2026

Te puede interesar: VIDEO| LA ROMPIÓ: Pablo Solari salió campeón en Rusia y destrozó el trofeo por accidente