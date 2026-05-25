Severo informe arbitral: 4 jugadores del Clásico entre la UC y Colo Colo arriesgan dura sanción

Colo Colo consiguió un valioso triunfo por 2-1 en su visita a Universidad Católica en un Clásico que no estuvo exento de polémica, y como era de esperarse, el informe arbitral del encuentro podría traer importantes consecuencias para ambos equipos, que se enfrascaron en una desmedida pelea dentro de la cancha.

Efectivamente, si bien el Cacique se llevó los tres puntos del Claro Arena y sacó una importante ventaja como líder exclusivo de la Liga de Primera, lamentablemente los ecos del compromiso no solo están relacionados a lo futbolístico, sino también al vergonzoso desenlace que protagonizaron los jugadores.

Resulta que cuando el plantel albo se disponía a celebrar el resultado en pleno estadio, esto no cayó para nada bien a los dueños de casa, desatando una verdadera batalla campal cerca de los bancos, donde no solo hubo empujones, pues derechamente hubo puñetazos que incluso fueron captados por la transmisión oficial.

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Pelea al final del Clásico entre Universidad Católica y Colo Colo pic.twitter.com/ANkT0wMRrG May 25, 2026

El lapidario informe arbitral del Clásico

Como era de esperarse, la situación fue incluida en el informe arbitral del juez José Cabero, quien luego de revisar las imágenes en detalle dentro del camarín, relató lo sucedido apuntando especialmente a cuatro futbolistas: dos de Universidad Católica y dos de Colo Colo, según informó ADN Deportes.

Se trata de Vicente Bernedo y Daniel González en los cruzados, mientras Javier Méndez y Joaquín Sosa serían los implicados albos, por lo que ahora resta conocer si el silbante solo advirtió sus conductas o les propinó una tarjeta roja, es decir, los cuatro futbolistas arriesgan perderse la próxima fecha del torneo.

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