A solo días del Mundial: Revelan qué pasó con Lionel Messi tras salir lesionado en Inter Miami

Revelan qué pasa con Lionel Messi tras salir lesionado en Inter Miami

Por: Kevin Vejar

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En un encuentro válido por una nueva jornada de la MLS, Inter Miami derrotó por 6-4 al Philadelphia Union con un resultado que increíblemente pasó a segundo plano, y es que Lionel Messi pidió el cambio con evidentes molestias físicas y encendió las alarmas en Argentina a menos de 20 días del Mundial 2026.

Así es, cuando se cumplían 74 minutos del compromiso, de manera completamente sorpresiva, el '10' trasandino decidió abandonar el terreno de juego y se fue directo a los camarines, imagen poco habitual en él que ha dado la vuelta al mundo considerando que la cita planetaria está a la vuelta de la esquina.

Como era de esperarse, en la conferencia de prensa post partido, Ángel Guillermo Hoyos, entrenador de 'Las Garzas', se refirió a lo ocurrido con el atacante, y si bien no dio mayores detalles le transmitió calma a los fanáticos: "Lio estaba cansado. El campo estaba pesado y ante la duda uno trata de que no arriesgue".

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El cambio de Messi solo fue preventivo

Sin embargo, las palabras del DT no fueron suficiente para frenar las especulaciones sobre si podría arriesgar la presencia del jugador en el Mundial, por lo que fue el periodista Gastón Edul quien descartó una lesión de gravedad: "Leo Messi pidió el cambio de manera preventiva porque se le cargó el isquiotibial".

"No tiene lesión muscular. No siguió cargando la zona ni arriesgando", detalló a través de su cuenta personal de X el comunicador que cubre el día a día de la Selección de Argentina, por lo que Lionel Messi no tendría complicaciones y llegaría en perfectas condiciones al certamen que tendrá lugar en Norteamérica.

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