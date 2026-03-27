Ellos van al Mundial y Chile no: La Roja derrota a Cabo Verde y Felipe Loyola deja contundente declaración

La Roja disputó su primer amistoso de esta doble fecha FIFA y lo hizo derrotando por 4-2 a Cabo Verde, Selección que dirá presente en el Mundial de 2026. Ante este positivo escenario contra un país mundialista, Felipe Loyola se llenó de orgullo y sacó pecho para valorar el trabajo realizado últimamente.

“Muy contento por conseguir el triunfo y porque también debutaron muchos compañeros, de que sean sus primeros pasos con una victoria. Supimos revertir la situación, sabíamos que era un equipo difícil, que son fuertes físicamente”, comenzó señalando el actual jugador del Pisa italiano.

Felipe Loyola valora el triunfo de La Roja

Respecto a la victoria en sí, el futbolista nacional dijo que “es muy positivo, es un proceso a largo plazo, todos estos partidos sirven para ir conociéndonos como grupo. Es importante ganar en líneas generales, da confianza a los debutantes para los partidos que vengan más adelante. Hay que ir partido a partido para irnos fortaleciendo y conseguir los objetivos”.

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¿Trabajando para el esperado recambio?

Respecto a la nueva camada de jugadores que está afianzándose en La Roja, el volante valoró que “tenemos buenos jugadores, hay materia prima. No hay otra palabra que trabajo, individual y del staff de la Selección, para progresar como equipo. Hay materia, con trabajo podemos conseguir grandes cosas”.

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Así las cosas, Chile sumó un buen triunfo ante una Selección mundialista mantiene su racha de buenos resultados de la mano de Nicolás Córdova durante el último tiempo. Ahora, el siguiente desafío será Nueva Zelanda en un encuentro que está pactado para el martes 31 de marzo a las 03:15 horas.