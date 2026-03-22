¿Madrugarás por la Roja? Mira cuándo y a qué hora juega Chile sus dos amistosos en Nueva Zelanda

Marea Roja Hinchas Chile

Por: Paula Osorio

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La Selección chilena de Fútbol ya comenzó su viaje hacía Auckland, Nueva Zelanda, para disputar dos importantes duelos en medio del tan bullado proceso de recambio.

Los dirigidos por Nicolás Córdova viajan en dos bloques, el primer grupo salió desde Santiago solo con jugadores del medio nacional, además del defensa del Atlético Mineiro Iván Román.

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Los demás convocados se irán sumando directamente a la concentración del equipo durante los próximos días.

¿Cuándo y a qué hora juegan?

Por consecuencia de la diferencia horaria, los encuentros se disputaran en horarios inusuales para quienes nos encontramos en este lado del mundo:

CHILE vs CABO VERDE: Viernes 27 de marzo 00:00, hora de Chile

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CHILE vs NUEVA ZELANDA: Lunes 30 de marzo 03:15 de la mañana, hora de Chile

Ambos partidos se enmarcan en la nueva modalidad de amistosos de la FIFA, denominado FIFA Series y se jugarán en el estadio Eden Park, que usualmente es utilizado por el equipo All Blacks de Rugby.

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