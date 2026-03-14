VIDEO | 31 Minutos alude a José A. Kast en Lollapalooza y el publicó reaccionó: ¿Qué dijeron?

El grupo 31 Minutos se presentó durante este viernes en el Festival de música Lollapalooza y tal cómo acostumbran no dejaron a nadie indiferente, no solo por la calidad de su espectáculo sino por hacer alusiones a la contingencia política nacional, a raíz del reciente cambio de mando presidencial.

Fue en medio de la sesión denominada "Radio Guaripolo" que los protagonistas decidieron intervenir una de las letras de sus icónicas canciones para hacer una directa alusión a una de las promesas de campaña del presidente José Antonio Kast.

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Se trata de la canción "Señora, devuélvame la pelota o si no no sé qué haré", en la que el protagonista termina invitando a su vecino a compartir un juego de pelota al aire libre. Es en ese marco que se decide hacer un ajuste a la letra original.

"Vamos a jugar a la pelota, don Sergio", dice la canción original, sin embargo el grupo se tomó sus atribuciones para agregar la siguiente frase: "Vamos a jugar, don Sergio. Si las calles están tranquilas. ¿No ve que con su nuevo presidente ya se acabó la delincuencia?”.

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La intervención no dejó a nadie indiferente y tuvo una inmediata reacción por parte del público, que recibió con entusiasmo el comentario contingente, muchos mostrando simpatía y entusiasmo por lo que habían escuchado.

“Dele con la pelota, usted la chutea, pues. No como esos viejos malos que quieren soltar, yo no sé para qué”, fue otro de los comentarios que siguió la misma línea y que tiene relación con el proyecto de Ley que busca otorgar sustitución de penas privativas de libertad para mayores de 70 años.

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