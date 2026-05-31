Alerta escolar: Más de 20 recintos suspenden sus jornadas por masivo operativo de seguridad
Por: Paula Osorio
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Un importante cambio en el calendario escolar afectará a las comunas de la Quinta Región debido a la próxima rendición de cuentas del Ejecutivo. Con el fin de resguardar el orden público y mitigar el impacto vial, las autoridades del Ministerio de Educación decretaron la paralización total de las actividades pedagógicas para las comunidades educativas que se encuentran en el radio de máxima vigilancia.
La determinación de la Seremi local se fundamenta en las severas complicaciones viales, desvíos vehiculares y el copamiento de fuerzas policiales que transformarán por completo el entorno del Congreso Nacional y los sectores aledaños en la víspera y desarrollo de la jornada republicana.
Sin obligación de recuperar horas: La excepción del lunes 1 de junio
Una de las principales novedades de este anuncio es que los estudiantes y docentes no tendrán la obligación de reponer este día en el calendario académico anual, tratándose de una medida de fuerza mayor totalmente extraordinaria. El despliegue de seguridad ciudadana imposibilita el normal traslado y resguardo de las comunidades escolares que hacen vida en el plan porteño y parte de la Ciudad Jardín.
"La medida responde al despliegue de seguridad y contingencia que acompañará la ceremonia encabezada por el presidente José Antonio Kast el próximo 1 de junio."
El listado oficial de las instituciones que cierran sus puertas
A continuación, detallamos la nómina de establecimientos que interrumpirán sus labores académicas debido al estricto anillo de resguardo policial:
Comuna de Valparaíso
La mayor concentración de establecimientos inactivos se registrará en el puerto principal, abarcando desde colegios emblemáticos hasta recintos particulares subvencionados y especiales:
- Escuela Grecia
- Escuela de Ramón Barros Luco
- Escuela Gaspar Cabrales
- Instituto Superior de Comercio Fco. Araya B.
- Liceo de Niñas
- Escuela República de Uruguay
- Liceo Eduardo de la Barra
- Escuela Alemania
- Escuela Dr. Ernesto Quirós
- Escuela Especial De Lenguaje Bernardo O’Higgins
- Colegio San Pedro Nolasco
- Scuola Italiana Arturo Dell’ Oro
- Seminario San Rafael
- Colegio Carlos Cousiño
- Liceo Juana Ross
- Liceo Coeducacional La Igualdad
- Colegio Las Acacias
- Colegio Salesiano
- Colegio San Ignacio de Loyola
- Colegio Inmaculada Concepción de Lourdes
- CEIA Valparaíso
Comuna de Viña del Mar
En el caso de la Ciudad Jardín, el perímetro de seguridad en torno a las residencias y puntos clave de las autoridades obliga a la paralización de dos importantes comunidades educativas:
- Liceo René Descartes
- Liceo José Cortés Brown Cerro Castillo
Las autoridades provinciales hicieron un llamado a la ciudadanía a informarse sobre los desvíos del tránsito que afectarán la conectividad entre ambas comunas durante todo el inicio de la jornada escolar del lunes.