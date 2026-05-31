Alerta escolar: Más de 20 recintos suspenden sus jornadas por masivo operativo de seguridad

Un importante cambio en el calendario escolar afectará a las comunas de la Quinta Región debido a la próxima rendición de cuentas del Ejecutivo. Con el fin de resguardar el orden público y mitigar el impacto vial, las autoridades del Ministerio de Educación decretaron la paralización total de las actividades pedagógicas para las comunidades educativas que se encuentran en el radio de máxima vigilancia.

La determinación de la Seremi local se fundamenta en las severas complicaciones viales, desvíos vehiculares y el copamiento de fuerzas policiales que transformarán por completo el entorno del Congreso Nacional y los sectores aledaños en la víspera y desarrollo de la jornada republicana.

Sin obligación de recuperar horas: La excepción del lunes 1 de junio

Una de las principales novedades de este anuncio es que los estudiantes y docentes no tendrán la obligación de reponer este día en el calendario académico anual, tratándose de una medida de fuerza mayor totalmente extraordinaria. El despliegue de seguridad ciudadana imposibilita el normal traslado y resguardo de las comunidades escolares que hacen vida en el plan porteño y parte de la Ciudad Jardín.

"La medida responde al despliegue de seguridad y contingencia que acompañará la ceremonia encabezada por el presidente José Antonio Kast el próximo 1 de junio."

El listado oficial de las instituciones que cierran sus puertas

A continuación, detallamos la nómina de establecimientos que interrumpirán sus labores académicas debido al estricto anillo de resguardo policial:

Comuna de Valparaíso

La mayor concentración de establecimientos inactivos se registrará en el puerto principal, abarcando desde colegios emblemáticos hasta recintos particulares subvencionados y especiales:

Escuela Grecia

Escuela de Ramón Barros Luco

Escuela Gaspar Cabrales

Instituto Superior de Comercio Fco. Araya B.

Liceo de Niñas

Escuela República de Uruguay

Liceo Eduardo de la Barra

Escuela Alemania

Escuela Dr. Ernesto Quirós

Escuela Especial De Lenguaje Bernardo O’Higgins

Colegio San Pedro Nolasco

Scuola Italiana Arturo Dell’ Oro

Seminario San Rafael

Colegio Carlos Cousiño

Liceo Juana Ross

Liceo Coeducacional La Igualdad

Colegio Las Acacias

Colegio Salesiano

Colegio San Ignacio de Loyola

Colegio Inmaculada Concepción de Lourdes

CEIA Valparaíso

Comuna de Viña del Mar

En el caso de la Ciudad Jardín, el perímetro de seguridad en torno a las residencias y puntos clave de las autoridades obliga a la paralización de dos importantes comunidades educativas:

Liceo René Descartes

Liceo José Cortés Brown Cerro Castillo

Las autoridades provinciales hicieron un llamado a la ciudadanía a informarse sobre los desvíos del tránsito que afectarán la conectividad entre ambas comunas durante todo el inicio de la jornada escolar del lunes.