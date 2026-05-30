¡SE DESPEGÓ! Colo Colo mira con distancia a sus rivales tras golear a La Serena: Mira cómo quedó la tabla de posiciones

Colo Colo consolidó un valioso y contundente triunfo en condición de visitante tras derrotar 2-4 a Deportes La Serena en el norte. El sólido resultado futbolístico le permite al conjunto de macul distanciarse de manera significativa en la cima de la tabla de posiciones.

La escuadra dirigida por Fernando Ortiz estiró su ventaja a 11 unidades sobre su más cercano perseguidor en el torneo nacional. Según datos de Redgol, el entrenador argentino está dejando huella al firmar el mejor arranque técnico de un campeonato largo en el siglo 21 en torneos largos.

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El compromiso disputado en el estadio La Portada contó con las anotaciones de Víctor Felipe Méndez de penal (43'), Lautaro Pastrán (64′) y un doblete de Leandro Hernández (47′ y 93'). En tanto, las conquistas de la escuadra dueña de casa corrieron por cuenta de los futbolistas Bruno Gutiérrez (45') y Diego Rubio (51').

Con todo, Colo Colo enfrentará la segunda rueda de la competencia local con absoluta tranquilidad antes del inicio del receso mundialista. Es puntero indiscutido del certamen y cerrará su exitosa campaña del primer semestre enfrentando al siempre complejo elenco de Cobresal.

COLO COLO EN LA TABLA DE POSICIONES

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1° Colo Colo: 33 puntos (Líder absoluto del torneo)

2° Huachipato: 22 puntos (Escolta directo)

3° Deportes Limache: 21 puntos (+9 en diferencia de goles)

4° Ñublense: 21 puntos (-1 en diferencia de goles)

5° Universidad Católica: 20 puntos (+8 en diferencia de goles)

6° Coquimbo Unido: 20 puntos (+3 en diferencia de goles)